Capital S/A

Sindivarejista busca apoio para 32 mil empresas

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) está atuando em diversas frentes para reduzir os prejuízos do setor com a pandemia. Nesta semana, o presidente da entidade, Edson de Castro, apresentou demandas para o GDF e para os administradores de shoppings em socorro a 32 mil estabelecimentos.



IPTU e TLP

Enviou ofício ao secretário de Economia do DF, André Clemente, solicitando a prorrogação e a dilatação do prazo para o pagamento do IPTU e da TLP, “nos mesmos moldes concedidos a outras categorias econômicas”. Pediu, ainda, isenção/perdão do pagamento da taxa de ocupação dos espaços pelo comércio conhecidos como puxadinhos.





Alívio financeiro

“Precisamos garantir, neste momento, alívio financeiro para dar condições aos empresários de recuperarem as suas atividades econômicas depois de mais um lockdown. Esperamos que haja sensibilidade e visão política por parte do GDF no momento em que todo o comércio varejista enfrenta dificuldades”, destaca Edson de Castro.



Isenção de aluguel

Solicitou, ainda, aos shoppings do DF que isentem de pagamento do aluguel e das taxas de condomínio as lojas que se mantiveram fechadas durante o lockdown, iniciado em 1º de março.



Sem faturamento

Segundo o sindicato, mais de 2 mil lojas que funcionam nos centros comerciais estavam sem faturar. “Nossa compreensão é que, enquanto você tem as lojas fechadas, não tem cabimento fazer uma cobrança”, aponta Edson de Castro.



Reajuste pelo IPCA

O sindicato também trabalha para que o reajuste de aluguel seja pelo IPCA e deixe de ser pelo IGP-M, que hoje se encontra em 29%, no acumulado dos últimos 12 meses. Já o IPCA é de 5,2% em um ano.

Falências

A pandemia provocou no DF o fechamento de pelo menos

750 empresas



SOS Pets

Rafaela Maia, Jeane Karol e Lauanna Lima. Uma administradora, uma enfermeira e uma advogada que, com mais duas colegas, mesmo em tempos de pandemia, se desdobram sem hora nem dia para socorrer e acolher cães e gatos de rua, resgatados nas mais tristes condições. São elas que estão por trás do SOS Pets, que atua em Valparaíso de Goiás, com o apoio de um único veterinário e eventualmente da comunidade local em ações solidárias que tiveram de ser suspensas por conta do risco sanitário da pandemia.

Doações

Há um ano, o trabalho tornou-se ainda mais difícil. Os animais precisam de lar temporário, de remédios, de alimentação, de atendimento veterinário. A esperança é encontrar apoio de doações de moradores, empresários e do governo local. Para saber mais, acesse projetosospets.com.br.



Páscoa meio amarga

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o faturamento do comércio na Páscoa em 2021 deve ser ainda menor do que o do ano passado. Especialistas estimam que a quinta data comemorativa mais importante do varejo brasileiro deverá movimentar apenas R$ 1,62 bilhão. Esse é o menor volume desde 2008 e corresponde a uma retração de 2,2% na comparação com 2020.



Impactos da pandemia

No ano passado, já foi registrado um tombo de 28,7% na arrecadação do comércio na Páscoa. Os impactos da pandemia na renda da população, a redução de importados e o fechamento do comércio às vésperas do feriado explicam a baixa expectativa.