Covid-19: taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 99,23% nesta quarta

LP Luana Patriolino

Com registro de mais de 5 mil mortos, DF tem apenas três leitos de UTI para adultos disponíveis - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

A taxa de ocupação total dos leitos de Unidade de Terapia intensiva (UTI) para adultos está em 99,23% no Distrito Federal. O dado é do painel InfoSaúde — disponibilizado pela Secretaria de Saúde do DF e atualizado às 6h10 desta quarta-feira (31/3). Segundo o sistema, existem nove leitos vagos na capital, sendo quatro para a pediatria, dois para neonatal e três para uso adulto.

O percentual total de ocupação é 97,78%. Para a pediatria e neonatal essa taxa é de 60% e 75%, respectivamente. O total de leitos de UTI para pacientes com covid-19 é de 430, divididos entre hospitais da rede pública e particular do DF. Desse número, 397 estão ocupados, 23 aguardam liberação e um está bloqueado para manutenção, de acordo com o sistema de informação da Saúde. Dos leitos, 265 têm suporte para hemodiálise.

O painel mostra ainda que 83,38% dos pacientes ficam até 15 dias no leito, 13,85% entre 16 e 30 dias e 2,77% ficam mais de um mês internados na UTI. Dos internados, 330 são do DF, 37 de Goiás, 28 aparecem com endereço não informado, um é do estado do Pará e um de São Paulo.

DF tem recorde de mortes

Nesta terça-feira (30/3), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) notificou mais 94 mortes em decorrência da covid-19. Os registros alarmantes são de um intervalo de nove dias, entre 22 de março e ontem. É o maior número de óbitos contabilizados em um único dia desde o início da pandemia.