"Temos confiança no êxito desse recurso", diz secretário da Casa Civil

SS Samara Schwingel

(crédito: Joel Rodrigues/Agencia Brasília)

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou, na tarde desta quarta-feira (31/3), que o GDF está confiante em relação ao recurso apresentado para a decisão da Justiça que determinava a volta do lockdown na capital federal a partir desta quinta (1º/4).

“Temos bastante confiança no êxito desse recurso até porque já teve outras decisões semelhantes”, analisou o secretário. Para ele, o governo está trabalhando para combater a pandemia por meio da abertura de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

“O governo vem trabalhando de forma incansável para diminuir a lista de espera (por UTI) e a taxa de ocupação (dos leitos de UTI) com a abertura constante de leitos”, disse Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti.

O secretário ainda afirmou que, caso a decisão seja negativa e a Justiça mantenha o retorno do lockdown, não haverá um novo decreto. “A decisão tem que ser cumprida, mas não há necessidade de um novo decreto. O recurso foi interposto e está aguardando deliberação do tribunal. Para o governador, o que tem que acontecer é a manutenção do decreto que está em vigor”, frisou Rocha.