Ônibus circulam em horário de domingo nesta sexta-feira Santa

EH Edis Henrique Peres

Ônibus funcionam em horário reduzido na sexta-feira Santa. -

No feriado nacional da Paixão de Cristo, nesta sexta-feira (2/4), as linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal funcionarão em horário reduzido, seguindo a tabela de domingo.

Apesar do Governo do Distrito Federal (GDF) ter decretado para a quinta-feira (1º/4) ponto facultativo para os funcionários públicos, os coletivos estarão em operação normal, com a tabela horária de dia útil. Geralmente, é comum nos feriados nacionais a tabela do horário de domingo ser adotada pelo transporte coletivo, pois a demanda do público é reduzida.

No sábado (3/4) e no domingo (4/3), o funcionamento será normal, sem alterações no horário dos transportes.

Tabela de horário

Os usuários do transporte público podem conferir os horários das viagens pelo site: dfnoponto.semob.df.gov.br. O DF no Ponto permite que se escolha a cidade de origem e a cidade de destino da viagem. Após a seleção, basta escolher o ônibus que realiza aquela rota e verificar a tabela de horário do coletivo.

Confira o que abre e fecha no feriado

Saúde: as emergências dos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24h por dia, sem interrupção dos serviços.

Metrô: na quinta-feira o Metrô-DF funcionará normalmente (das 5h30 às 23h30). Na Sexta-feira Santa, o funcionamento seguirá o horário de feriado: 7h às 19h.

Cultura: os espaços administrados pela Secretaria de Cultura estão fechados, temporariamente, devido a pandemia do novo coronavírus.

Zoológico: o Jardim Zoológico de Brasília abre para visitação pública de terça-feira a domingo e feriados das 9h às 17h.

Jardim Botânico: funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Banco de Brasília (BRB): as agências abrem na quinta-feira de 9h às 10h, para grupo prioritário, e de 10h às 14h para o restante do público. No caso das agências em shoppings centers, o horário é das 13h às 17h. Na Sexta-feira Santa nenhuma agência vai funcionar.

Conselhos Tutelares: regime de plantão na quinta e sexta-feira. Somente por telefone para receber denúncias pelos números (61) 3234-8555 / 3234-2876

Na hora: Na sexta os postos não funcionam. Na quinta-feira, os localizados em shoppings seguem o horário do estabelecimento.

Procon-DF: não funciona na sexta e na quinta-feira não terá atendimento presencial.

Pró-vítima: funciona em regime de plantão na quinta e sexta-feira.

Restaurantes Comunitários: estarão fechados na sexta-feira e aos domingos não funcionam. Na quinta-feira e no sábado segue o horário normal de funcionamento.

Alojamento provisório do Abadião: aberto ininterruptamente.

Casas de passagens e de acolhimento institucional: abertas ininterruptamente.

Cras e Creas: fecham na sexta-feira e voltam com as atividades normalmente na segunda-feira (5/4)

Centros Pop: unidades de Taguatinga e Plano Piloto funcionam das 7h às 18h todos os dias.

Caesb: as equipes vão trabalhar em regime de plantão. Não haverá atendimento nos escritórios. O atendimento remoto, pela Agência Virtual, aplicativo, site e telefone 115 é ininterrupto.

CEB Distribuição: equipes de emergência estão em atendimento 24 horas por dia e o teleatendimento também recebe demandas. Não há atendimento presencial.

Serviço de Limpeza Urbana (SLU): a coleta seletiva e convencional funciona normalmente na quinta e na sexta-feira será em regime de plantão. A Unidade de Recebimento de Entulho (URE) estará fechada na Sexta-feira Santa.



Parques

Parque Ecológico Península Sul

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h