CB Correio Braziliense

Cursos

Hip-hop

Hoje, às 19h, a atriz-MC, diretora, pesquisadora e slammer Roberta Estrela D’Alva realiza a aula aberta “Teatro Hip-Hop: depoimento e autorrepresentação”. O encontro aberto ao público será realizado pelo canal do projeto no YouTube @cartasdeamornasruas. A participação é gratuita e livre para todos os públicos. A audiência poderá interagir, enviando suas perguntas e comentários por escrito na caixa de diálogo do aplicativo.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Tecnologia e inovação

O vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vai até o dia 10 de abril. As provas acontecem de forma on-line, diariamente. As vagas ofertadas são referentes ao 1ª semestre de 2021, em oito cursos de gestão e tecnologia — uma das áreas que mais cresce e emprega no mercado de trabalho brasileiro e do mundo. As mensalidades do primeiro ano estão com 30% de desconto em 2021. Para se inscrever, gratuitamente, acesse o site: df.senac.br/faculdade.

Homeopatia

O curso de formação terapeuta homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, que acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, teve início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 98502-2026ou caminhosalternativos.org.

Hotelaria e gastronomia

O campus Riacho do Instituto Federal de Brasília (IFB) oferta no segundo semestre três cursos de qualificação profissional na área de hotelaria e gastronomia. Serão 300 vagas, voltadas para mulheres, nos cursos de camareira, recepcionista e doceira. Os cursos duram, em média, três meses, em turnos variados. O curso de doceira foi formatado em quatro módulos, o que permite saídas profissionais nas seguintes áreas: higiene e segurança do manipulador e do produto (40h), beneficiamento de produtos da feira (60h), doçaria brasileira (60h) e empreendedorismo (40h). Se a estudante concluir todo o curso, o certificado será o completo. Mais informações em www.ifb.edu.br.

Inglês

O professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos: cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de pacotes individuais e grupos de até três pessoas, ambas modalidades com material incluso. Informações: 99811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor: R$ 50.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Idiomas

O professor Otávio Vieira oferta aulas on-line de inglês e francês. O docente possui experiência internacional nos dois idiomas. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. Informações: 9 9646 7234.

Imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 3352-6527, 3218-8330 ou pelo WhatsApp 9 8597-1252.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.

Outros

Donativos

Buscando repetir uma corrente de solidariedade para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF) iniciará uma nova campanha de arrecadação de cestas básicas. A meta é destinar duas mil doações para o Comitê de Emergência Covid-19, entidade do Governo do Distrito Federal (GDF) responsável por receber e coordenar as doações de produtos ou recursos usados no combate à pandemia na capital. As doações, em formato de cestas básicas ou em dinheiro, poderão ser encaminhadas para a sede do Sindiatacadista, localizada no DF Plaza Shopping, em Águas Claras. O doador pode, também, informar o endereço de sua residência para a própria entidade realizar a retirada. Para depósito em conta, o sindicato disponibiliza os seguintes dados: Razão Social: Instituto Sindiatacadista; CNPJ: 23.857.534/ 0001-34; Banco: BRB (070); Agência: 082; Conta corrente: 082. 006642-7. Em caso de dúvidas ou solicitação de mais informações, é necessário entrar em contato com o e-mail comercial@sindiatacadista.com.br ou telefone 3561-6064.

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 2, chácaras 210 a 227, 242, das 8h40 às 16h30.

PLANALTINA

Núcleo Rural Santos Dumont: chácaras Recanto da Águia, Renascer, Quati, Melissa, Altos Santos, Boa Vista, Renascer, Canaã, Sinhá Cristina, J.R, Monte Formoso, Esplanada I, III, Rancho Alegre, 6, 12, 13, 26, 26/27, 27, 27/28, 32, 45, 49 e Fazenda Mestre D’armas, das 8h40 às 13h30.

SOL NASCENTE

Setor Habitacional Sol Nascente: chácaras 139, 139-A, 139-D, 140, 141, das 10h às 13h30.

SÃO SEBASTIÃO

BR-251, Núcleo Rural Cava de Cima: chácaras Sol Nascente, Santa Cruz, Gavião, Vovô Danuzio, Vale dos Encantados, Santa Luzia, Bento, Taperinha, Fátima Lima, Manancial, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Onça Preta, Cravo Canela, Vista Alegra, Santa Cruz, Nossa Senhora Abadia, Canaã, Bom Jesus, Riachinho, Luz do Sol, São Jorge, Ebenezer, 1-C, 270, 310; Núcleo Rural Cava de Baixo: chácaras Sol Nascente, Recanto Pé de Serra, Atarixa, São Miguel, Pura Vida, Pardal, Padre Cícero, Cava de Baixo, CVP, Bellopas, Alto Bela Vista, Cavalcante, Bom Sucesso, Colinas, Nossa Senhora Aparecida, Mirante, Barra Funda, Forno, Gonti, Vitória, Recanto Feliz, Bento, 3, 5, 11, 56, 57, 58, 62,65, 71 e Fazenda Pouso Alegre, das 8h40 às 16h.

TELEFONES ÚTEIS

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Aeroporto Internacional 3364-9000

SLU - Limpeza 3213-0153

Caesb115

CEB - Plantão 116

Corpo de Bombeiros 193

Correios 3003-0100

Defesa Civil 3355-8199

Delegacia da Mulher 3442-4301

Detran 154

DF Trans156, opção 6

Doação de Órgãos 3325-5055

Farmácias de Plantão 132

GDF - Atendimento ao Cidadão 156

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373

Passaporte (DPF) 3245-1288

Previsão do Tempo 3344-0500

Procon - Defesa do Consumidor 151

Programação de Filmes 3481-0139

Pronto-Socorro (Ambulância) 192

Receita Federal 3412-4000

Rodoferroviária 3363-2281

AUTORIZAÇÃO PARA VAGA ESPECIAL

Divtran I - Plano Piloto SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - Detran/DF 12h e 14h às 18h

Divpol - Plano Piloto SAM, Bloco T, Depósito do Detran

Divtran II - Taguatinga QNL 30, Conjunto A, Lotes 2 a 6, Taguatinga Norte

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 - ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3, Av. Contorno - Gama-DF

DESTAQUES

Banco de dados

Quer informar seus dados para fornecedores e/ou empresas no momento de realizar uma compra ou um empréstimo Venha fazer parte da nossa escola, matricule-se no curso Banco de Dados e Cadastro de Consumidores, cujo objetivo é demonstrar a importância do tema para você, consumidor, uma vez que este afeta o nosso dia a dia, podendo até gerar ações que nos excluem do mercado de consumo. O curso possui carga horária de 20 horas, totalmente a distância, distribuídas em vídeos, telas interativas e material de autoestudo de altíssima qualidade. É totalmente gratuito e possui certificação. Acesse o site: www.defesadoconsumidor.gov.br.

Automação

A Seype Engenharia, empresa especializada em automação, instalações elétricas, pequenas e grandes reformas residenciais e comerciais, realiza hoje uma live para falar sobre as vantagens de desenvolver um projeto executivo na visão dos fornecedores de materiais e equipamentos. O bate papo será às 18h, no perfil do Instagram da Seype Engenharia:@seypeengenharia.