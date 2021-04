Entrevista Laerte Bessa (PR-DF) / deputado federal

LP Luana Patriolino

Com a ida da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) para a Secretaria de Governo da Presidência da República, o ex-deputado e ex-delegado Laerte Bessa (PR-DF) vai assumir a vaga da parlamentar na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília, Bessa falou sobre as bandeiras de atuação, vacinação para policiais civis e militares, além da atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro à frente da pandemia de covid-19. Na ocasião, o político também comentou pontos polêmicos, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 115/2015, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, da qual foi relator, e a agressão ao porteiro do prédio em que mora, a qual classificou como um “momento difícil da vida”.

O senhor está retornando para a Câmara dos Deputados. Esse é o seu terceiro mandato. Quais são as suas prioridades na Casa?

É sempre bom voltar à Câmara Federal. Principalmente à segurança pública. Na última campanha, como eu fui derrotado, estava pensando seriamente em não voltar mais. Mas, agora, apareceu essa oportunidade. A Flávia é uma excelente parlamentar, reconhecida em todo Brasil, vai assumir um ministério, representar muito bem o Distrito Federal. Eu vou fazer força para supri-la na Câmara Federal. Minha prioridade sempre foi a segurança pública. Eu trabalhei em dois mandatos e, inclusive, fui da Comissão de Segurança Pública. (Trabalhar pelo) reconhecimento dos salários dos policiais, não só do Distrito Federal, mas do Brasil todo. Não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos continuar lutando pela paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. É um eixo só, não tem razão nenhuma para uma polícia ganhar diferente da outra.



O senhor vai compor a base do presidente Jair Bolsonaro?

A princípio, sim. Eu acho que o presidente Bolsonaro, em alguns pontos, ainda tem as suas deficiências, mas, no grosso, no âmbito geral, Bolsonaro é um grande defensor da do bem-estar do povo brasileiro. Ele é contra a corrupção em qualquer situação do país, e nós temos que estar do lado dele. A respeito da sua atuação contra essa pandemia, eu não posso dizer que estou a favor dele.



O senhor fala do “bem-estar” da população. Mas com quase 400 mil mortes no país, isso é cuidar da população?

Não é só o lado da pandemia, temos que ver as pessoas que estão morrendo por falta de trabalho, por falta de dinheiro e passando fome pelo fato de não terem como trabalhar.



Isso não poderia ter sido evitado se o governo tivesse feito um programa rápido de vacinação?

Concordo que, nesse ponto, o governo foi mal. Grandes países já estão todos vacinados. Estamos ainda engatinhando.



Há uma crise aberta no governo, inclusive, com ameaça da equipe econômica de demissão, caso as regras do Orçamento não sejam mudadas, que não se dê reajuste para servidores, inclusive, para policiais. O senhor está disposto a comprar briga com Paulo Guedes?

Eu não estou disposto a comprar briga para ninguém. Esses dois últimos mandatos briguei muito. Eu acho que está na hora de parar de brigar um pouco. Mas eu quero dialogar tanto com o Paulo Guedes quanto todos deputados que estão nesse trabalho. Eu sei que tem uma comissão trabalhando nesse sentido, eu quero compor essa comissão e, se for o caso, até conversar com o presidente da República. Do jeito que está, não pode continuar.



Vamos falar sobre o polêmico caso do porteiro que teria sido agredido pelo senhor. Inclusive, o senhor teria dito que daria um tiro nele e que o mataria. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso?

Eu não agredi o porteiro. Foi apenas uma ameaça. Foi uma coisa que aconteceu em um momento difícil da minha vida e que, claro, me arrependo profundamente. Foi um erro que cometi. Pedi desculpa para ele a nível nacional e estamos hoje discutindo isso na Justiça.