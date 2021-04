Destinos próximos ao DF oferecem descanso longe de aglomerações no feriado

PM Pedro Marra

(crédito: Fotos: Arquivo Pessoal)

Municípios próximos ao Distrito Federal, como Alto Paraíso de Goiás, Goiás Velho e Pirenópolis se preparam para receber turistas neste feriado da Semana Santa. Preocupados com as normas de vigilância epidemiológica contra a covid-19, empresários de pousadas se desdobram para receber com segurança as pessoas que vão aproveitar os dias de recesso para descansar.

Segundo o decreto da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás, pousadas e hotéis podem retornar a partir de hoje com, no máximo, 65% da capacidade total de hóspedes. No caso de Pirenópolis, a determinação para o setor de hospedagem é de limitação de 50% da ocupação, com distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Assim como em Pirenópolis, a Cidade de Goiás (Goiás Velho) também determina os serviços de hospedagem, têm que respeitar “o limite de 50% da capacidade de acomodação”.

Para os turistas terem uma viagem tranquila, o Correio ouviu a infectologista Joana D'Arc sobre os cuidados que as pessoas precisam tomar ao chegar em um quarto de pousada. “Manter sempre o distanciamento entre as pessoas, fazer uso da máscara e álcool em gel. Em alguns ambientes abertos com distanciamento apropriado (como em trilhas), o risco de contaminação é bem menor. Em hotéis, por exemplo, tem que ficar atento à rotina de higienização das superfícies, preferir ambientes arejados com janelas que se possa abrir. É melhor do que usar o sistema de ar-condicionado, porque algumas instituições (pousadas) têm dificuldade com essa limpeza”, orienta.

Joana também aconselha como as pessoas devem se prevenir quando estiverem em restaurantes. “Só retirar a máscara para se alimentar, e a pessoa deve protegê-la, colocar dentro de um saco plástico, até para não deixá-la exposta em qualquer local que possa ser contaminado e a pessoa se infectar com a própria máscara”, afirma a especialista. “Um dos momentos em que as pessoas mais se infectam é em refeições, porque, muitas vezes, se sentam à mesa com outras pessoas. Quando ingerem bebidas alcoólicas, perdem a noção de distanciamento e acabam se infectando.”

Uma das pessoas que vai viajar neste feriado é o líder de turismo Nilo Sérgio Lanza, 41 anos, empresário que mora na Asa Norte. Ele conta que faz um serviço de bike tour, ou seja, coordena passeios com um grupo de pessoas que andam em bicicletas pelos atrativos da região. Nesta semana, ele vai orientar 15 pessoas em Alto Paraíso de Goiás de hoje a domingo. “Temos vários protocolos de segurança para esse passeio. Mantemos o distanciamento, aferimos a temperatura das pessoas, usamos máscara e álcool em gel. Temos um contrato bem claro em relação a essas situações. O contato com as pessoas praticamente não existe, mesmo sendo atividades em grupo. A gente também trabalha com as bicicletas ao ar livre. Durante os deslocamentos, fico vigilante em relação às pessoas se aproximarem umas das outras”, explica.

Movimento

Empresários do setor avaliam que essa segunda Semana Santa durante a pandemia da covid-19 vai ter um movimento menor do que em 2020, porque os municípios estão vivendo um pico de casos. Andrea Conrado, 52, dona da Pousada Trilha Violeta há 25, é quem vai receber o grupo de bikers neste feriado, em Alto Paraíso de Goiás. Ela aponta uma série de cuidados frequentes contra a covid-19 na pousada. “A maioria dos nossos hóspedes faz a reserva prévia. Enviamos um e-mail com todas as medidas que estamos tomando, avisamos que usamos uma máquina de ozônio para higienizar o quarto por uma hora, jogando quaternário de amônia (desinfetante) nos quartos, o que é muito usado em hospitais. Também aplicamos água sanitária nas superfícies, higienizamos as roupas de cama, que são cobertas e ensacadas. A gente afere a temperatura de todos, temos um oxímetro (que afere a oxigenação e temperatura do sangue). E antes de a pessoa chegar, a gente pergunta se ela teve algum sintoma do vírus. Nossos hóspedes preenchem um termo de responsabilidade para confirmar que eles estão bem de saúde”, esclarece.

Proprietário da Pousada Serra Dourada, em Goiás Velho (GO), Leonel Borges, 63, espera acomodar 50% da capacidade total da hospedagem neste feriado. “Dentro das restrições do município, estamos com essa porcentagem de acomodação. Eu até tirei o café da manhã para evitar ainda mais o contágio, mesmo aqui sendo um local arejado. Aqui na pousada não temos saguão ou área fechada que reúna pessoas para encontros. Os pagamentos são feitos de forma antecipada. A gente também higieniza os quartos por uma hora. Os nossos chalés não são colados um no outro, há uma distância de 8 metros entre os oito espaços”, explica.

Gerente da pousada Vivenda Verde, em Pirenópolis, Patrícia Arvelos, 61, relata que o espaço tem adotado uma preocupação maior com a segurança dos hóspedes no uso individual dos objetos. “Estamos com todos os quartos esterilizados, com um apartamento funcionando e outro não, para ter mais distanciamento. No café da manhã, a gente não está pondo bufê, para que as pessoas não tenham que se servir e ficar juntas umas com as outras. Então, nós mesmos servimos. A piscina funciona com horário agendado. Aferimos a temperatura das pessoas quando os hóspedes chegam, temos tapetes para as pessoas limparem os pés. Temos álcool em gel em todas as ocupações da pousada. Nossos controles, chaves, tudo é entregue em sacos separados”, salienta.