Secretaria de Turismo do DF se filia à Anseditur

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Setur-DF)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) passou a fazer parte da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur). A filiação foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha e publicada no Diário Oficial do DF da última quarta-feira (31/3). Com a medida, a atual secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, ganha uma cadeira diretora na Anseditur.

De acordo com a pasta, a ligação com a Associação vai trazer mais oportunidades para o desenvolvimento de medidas voltadas para o turismo de Brasília. “Essa nova relação nos oferece mais oportunidades para desenvolvermos uma série de iniciativas implementadas pela Setur-DF, como o programa Turismo Cívico Pedagógico, trazendo ainda mais benefícios e desenvolvimento para toda a cadeia turística da nossa cidade”, afirma Vanessa. A chefe da pasta também destacou a importância no trabalho integrado que a Setur-DF vem fazendo com o objetivo de ressignificar a cidade e consolidar Brasília como destino turístico.

Ângelo Thurler, presidente da Anseditur e secretário de turismo de Canela (RS), também celebrou a integração e destacou as ações integradas que o GDF vem realizando a fim de fortalecer o turismo da capital brasileira. “A nossa associação passa a ter agora uma representante da capital federal para impulsionarmos o turismo em todo o Brasil. A secretária Vanessa representa a liderança de um grupo rumo à retomada do setor impactado por essa pandemia e vem trabalhando de forma profissional, levando para o Brasil e para o mundo a importância que é a capital brasileira”, disse Ângelo.

Da esquerda para direita, Ângelo Thurler, presidente da Anseditur, e Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF (foto: Divulgação/Setur-DF)

Anseditur



A Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur) é um colegiado de representação de cidades brasileiras que são destinos de turismo. O seu papel fundamental é o desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros, a partir de articulações nacionais e internacionais.

Com informações da Secretaria de Turismo