Feriado no Distrito Federal será de calor com pancadas de chuva

CB Correio Braziliense

Feriado no DF terá calorão com possibilidade de chuva - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com os termômetros marcando 18ºC, a sexta-feira Santa (2/4) começou com o céu encoberto de nuvens e com possibilidade de chuva no Distrito Federal. Ao longo do dia, os brasilienses vão enfrentar um calorão de 31ºC e trovoadas em áreas isoladas do quadradinho. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 35% a 95%.

O meteorologista Heráclio Alves explica que devido à intensificação da formação de nuvens há um aumento da possibilidade de precipitação nas regiões do DF. No mês de abril é esperado chover 133,4 milímetros, em março a estimativa era de 211,8 milímetros e choveu apenas 164 milímetros. "A partir de abril a chuva começa a diminuir de forma mais expressiva, entrando em um período mais seco. A estação do outono já marca um período mais seco e a partir de maio começa a diminuir as chuvas", esclarece.

O especialista acrescenta ainda, que março registrou pouco volume de precipitações, por causa de "uma frequência maior da formação de ar seco impedindo a formação de chuvas". De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana terá as condições climáticas semelhantes com esta sexta de feriado, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas em áreas isoladas.