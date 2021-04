CB Correio Braziliense

(crédito: Eduardo Moreira/Divulgacao)

O Tríduo Pascal, um dos feriados mais importantes da religião católica, termina no próximo domingo (4/4), com a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Tão importante quanto a entrega dos ovos, que representa o renascimento, acompanhar a missa celebrando o milagre também faz parte da programação de muitos fiéis.

Algumas igrejas e paróquias do DF optaram pela transmissão das celebrações eucarísticas ao vivo, em suas redes sociais, para evitar aglomerações e aproximar os fiéis que fazem parte do grupo de risco. Na Catedral Metropolitana de Brasília, haverá lotação limitada. Para participar das missas, os fiéis devem realizar agendamento através do whatsapp da secretaria paroquial.

A celebração da sexta-feira da Paixão do Senhor (2/4), foi celebrada celebrada às 15h e está disponível nas redes sociais. No sábado santo (3/4), a vigília Pascal será às 19h e as missas do domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor acontecerão às 10h30 e 18h. Para marcar presença nas celebrações, os fiéis devem entrar em contato através da secretaria paroquial (61) 3224-4073.

Confira horários de outras paróquias do DF:

Santuário Dom Bosco, Asa Sul:

Sábado

Vigília Pascal: 19h

Domingo

8h, 11h, 18h, 19h30

Santuário São Francisco de Assis, Asa Norte:

Sexta-feira

Hora: 15h e 19h

Via Sacra: 16h30

Confissões: 9h às 12h e 15h às 20h30

Sábado

Vigília Pascal: 18h e 20h

Confissões: 9h às 12h e 16h30 às 20h30

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lago Sul:

Sexta-feira

Canto do Perdão: 19h