CB Correio Braziliense

(crédito: Lucca Farinasso/Divulgação grupo Vipassana)

A Sociedade Vipassana de Meditação de Brasília (SVM), entidade sem fins lucrativos que trabalha para divulgar a importância e prática da meditação da plena atenção (mindfulness), promove mais um curso do Programa de Redução de Estresse (Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR). A iniciativa terá início no próximo dia 23, e faz parte do conjunto de práticas, teorias e técnicas capazes de treinar a atenção para ajudar os participantes a cultivarem a autoconsciência.

São oito semanas com aulas teóricas e práticas (veja no fim do texto o quadro com programação), baseadas nos pilares psicologia, neurociência e meditação, em que será possível entender o mecanismo do estresse e treinar a mente para aliviar seus efeitos. Com técnicas de meditação e movimentos corporais, além da apresentação de estudos científicos, o resultado é permitir que, ao final do processo, o participante tome decisões mais fundamentadas e sábias em sua vida cotidiana.

Ao final do curso, os participantes serão capazes de incorporar a atenção plena em sua rotina, o que também o ajudará a ter mais consciência do presente e a se concentrar nele. Essas estratégias ajudam a evitar a ruminação e a ansiedade, saindo do passado e do futuro, se ancorando no aqui e agora. É possível aprender a responder ao estresse, em vez de reagir a ele.

Para o programa, a SVM adotou medidas restritivas contra a covid-19. As turmas serão limitadas a 20 participantes em uma sala com capacidade para 150 pessoas. No local, será obrigatório o uso de máscara e distanciamento de dois metros entre os assentos. Os corredores e banheiros serão higienizados três vezes durante as aulas e não será permitido a entrada no salão com calçados.

Surgimento

O Programa de Redução do Estresse (MBSR) nasceu dentro de um hospital americano, criado por Jon Kabat-Zinn, inicialmente com foco em pacientes com dor crônica e ansiedade, mas qualquer pessoa pode participar de um curso de MBSR e obter seus benefícios. Os estudos mais recentes confirmam que participar de um curso MBSR, incorporando regularmente as práticas de mindfulness ao cotidiano, melhora o manejo do estresse do dia a dia, diminui sintomas de ansiedade, depressão e insônia e melhora a qualidade de vida em geral, tanto em pessoas sem patologias quanto em pacientes.

As pesquisas conduzidas nas quatro décadas, desde que o MBSR foi criado, mostram que a maioria das pessoas que concluem o programa posteriormente relatam benefícios significativos, incluindo uma maior capacidade de lidar com o estresse de curto e longo prazo, diminuição dos sintomas físicos e fisiológicos, facilidade de relaxamento, redução da dor, maior capacidade de lidar com a dor crônica e uma nova excitação e energia para viver.

De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, conduzido pelos cientistas David Black e George Slavich, a meditação mindfulness modula alguns parâmetros imunológicos de uma maneira que sugere um perfil imunológico mais saudável para quem a pratica. Especificamente, a meditação mindfulness está associada a reduções nos processos pró-inflamatórios, aumento nos parâmetros de defesa mediados por células e aumento na atividade enzimática que protege contra o envelhecimento celular.

Programa

O programa se inicia com uma aula gratuita e aberta, em que será possível ter um panorama acerca do que é a plena atenção, dados estatísticos, o funcionamento do programa de oito semanas, suas origens e suas indicações. É importante assistir para realmente avaliar se é o caso de comprometer-se com o curso, e avaliar se esse é um bom momento em sua vida para dar este passo.

O formato do curso traz aulas semanais, com duração de 2h30 ou 3h, pelo período de oito semanas, sendo nove encontros, por incluir um retiro de um dia, normalmente um domingo entre as aulas 6 e 7. A natureza do programa é essencialmente prática. Há apresentações teóricas, mas os melhores resultados vêm da construção de uma prática consolidada.

As aulas são dinâmicas, cada uma trabalhando um tema central. O MBSR é um programa evolutivo, e conta com uma das metodologias de ensino mais modernas, baseada na construção da prática, na experiência direta e no “inquiry”. Também há material de apoio com apostila e áudios de práticas.

Programação

Aula inicial gratuita

23/04 (6ª-feira), às 19h - Online e Presencial – experimente o programa gratuitamente (aberta a todos)

Início das turmas (presencial)

04/05 (3ª feira), das 19h às 22h, e 08/05 (sábado, das 09h às 12h)

Aula 1 – Boas-vindas e introdução ao MBSR e à meditação

Aula 2 – Conhecendo a mente e os padrões mentais perante os desafios

Aula 3 – A relação entre pensamentos, emoções e sensações e como lidar com eles

Aula 4 – Estressores e padrões de reatividade

Aula 5 – Fisiologia do estresse e como responder

Aula 6 – Padrões de comunicação

Aula 7 – Explorando os hábitos e escolhas

Aula 8 – Revisão do programa e fechamento

Retiro de silêncio

13/06 (domingo) das 09h às 16h - Online e Presencial

O retiro é um presente para que o aluno possa aprofundar sua prática e ter um dia de autocuidado, separando o tempo do retiro para estar a sós consigo. Com práticas de meditação, movimentos corporais e palestras. Será uma oportunidade de aprender novas práticas e conhecer o silêncio.