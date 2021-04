CB Correio Braziliense

Artistas mulheres

A Editora Estrondo, primeira editora brasileira de fotolivros e livros de artistas dedicada a publicar mulheres no Brasil, abre edital para selecionar até cinco projetos de fotolivros e livros de artistas mulheres que trabalham com a fotografia como linguagem principal. Até o dia 30 de abril, artistas mulheres e coletivos de mulheres residentes no Distrito Federal ou nas cidades do Entorno podem inscrever até dois projetos inéditos nos formatos fotolivro, livro de artista ou livro-objeto. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis em https://linktr.ee/editoraestrondo.

Banco de dados

Quer informar seus dados para fornecedores e/ou empresas no momento de realizar uma compra ou um empréstimo Venha fazer parte da nossa escola, matricule-se no curso Banco de Dados e Cadastro de Consumidores, cujo objetivo é demonstrar a importância do tema para você, consumidor, uma vez que este afeta o nosso dia a dia, podendo até gerar ações que nos excluem do mercado de consumo. O curso possui carga horária de 20 horas, totalmente a distância, distribuídas em vídeos, telas interativas e material de autoestudo de altíssima qualidade. É totalmente gratuito e possui certificação. Acesse o site: www.defesadoconsumidor.gov.br.





Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.



Tecnologia e inovação

O vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vai até o dia 10 de abril. As provas acontecem de forma on-line, diariamente. As vagas ofertadas são referentes ao 1ª semestre de 2021, em oito cursos de gestão e tecnologia — uma das áreas que mais cresce e emprega no mercado de trabalho brasileiro e do mundo. As mensalidades do primeiro ano estão com 30% de desconto em 2021. Para se inscrever, gratuitamente, acesse o site: df.senac.br/faculdade.



Homeopatia

O curso de formação terapeuta homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, que acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, teve início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 98502-2026 ou caminhosalternativos.org.



Hotelaria e gastronomia

O campus Riacho do Instituto Federal de Brasília (IFB) oferta no segundo semestre três cursos de qualificação profissional na área de hotelaria e gastronomia. Serão 300 vagas, voltadas para mulheres, nos cursos de camareira, recepcionista e doceira. Os cursos duram, em média, três meses, em turnos variados. O curso de doceira foi formatado em quatro módulos, o que permite saídas profissionais nas seguintes áreas: higiene e segurança do manipulador e do produto (40h), beneficiamento de produtos da feira (60h), doçaria brasileira (60h) e empreendedorismo (40h). Se a estudante concluir todo o curso, o certificado será o completo. Mais informações em www.ifb.edu.br.



Inglês

O professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos: cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de pacotes individuais e grupos de até três pessoas, ambas modalidades com material incluso. Informações: 99811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor: R$ 50.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Idiomas

O professor Otávio Vieira oferta aulas on-line de inglês e francês. O docente possui experiência internacional nos dois idiomas. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. Informações: 9 9646 7234.



Imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 3352-6527, 3218-8330 ou pelo WhatsApp 9 8597-1252.



Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.





Donativos

Buscando repetir uma corrente de solidariedade para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF) iniciará uma nova campanha de arrecadação de cestas básicas. A meta é destinar duas mil doações para o Comitê de Emergência Covid-19, entidade do Governo do Distrito Federal (GDF) responsável por receber e coordenar as doações de produtos ou recursos usados no combate à pandemia na capital. As doações, em formato de cestas básicas ou em dinheiro, poderão ser encaminhadas para a sede do Sindiatacadista, localizada no DF Plaza Shopping, em Águas Claras. O doador pode, também, informar o endereço de sua residência para a própria entidade realizar a retirada. Para depósito em conta, o sindicato disponibiliza os seguintes dados: Razão Social: Instituto Sindiatacadista; CNPJ: 23.857.534/0001-34; Banco: BRB (070); Agência: 082; Conta corrente: 082.006642-7. Em caso de dúvidas ou solicitação de mais informações, é necessário entrar em contato com o e-mail comercial@sindiatacadista.com.br ou telefone 3561-6064.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.



Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.



Prêmio de design

Estão abertas, até 20 de abril, as inscrições para o prêmio No Waste Challenge, direcionado a projetos inovadores que apresentem alternativas para a produção e o consumo, gerando menos lixo plástico no mar. São quatro categorias: Produtos, Comunicação, Espaços e Serviços & Sistemas. O prêmio é promovido pela plataforma What Design Can Do, com apoio da Oceana. Os vencedores receberão 10 mil euros e um programa de desenvolvimento para transformar o projeto em realidade. Informações no site brasil.oceana.org.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 11/2/21

EPTG

Trânsito no fim de tarde na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo ao Guará. Com 12,6 quilômetros de extensão, a via começa em Taguatinga e termina na bifurcação que vai para o Setor Policial Sul, por um lado, e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG), por outro. Cerca de 120 mil veículos passam por ela diariamente, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF)







GRITA GERAL

CEILÂNDIA

FALTA DE REMÉDIO



A estudante Karla da Silva Lima, 28 anos, procurou a coluna Grita Geral para reivindicar o remédio que seu filho de 9 anos precisa para tratamento de câncer. “Me dói muito olhar meu filho nessa situação e não encontrar uma razão plausível para que crianças com câncer no Brasil não tenham direito à vida da mesma forma que crianças em outros países. Por que medicações estudadas durante anos em pesquisas científicas, que já passaram pelo crivo rigoroso de órgãos reguladores como o FDA americano ou EMA europeu, tardam tanto para a aprovação pela Anvisa, ou pior, nem são cogitadas para sua análise?”, questionou. O remédio que o filho de Karla necessita é o Dinutuximab beta, e não é produzido no Brasil, além de ser muito caro.



» O Ministério da Saúde informou que o medicamento em questão, o dinutuximabe beta, ainda não possui registro emitido pela Anvisa e, portanto, ainda não pode ser comercializado no Brasil. “Sugerimos que a demanda seja encaminhada à Anvisa, uma vez que a responsabilidade sobre o processo, bem como os prazos de análise de registro de medicamentos no Brasil são de competência da Agência Reguladora”, orientou o órgão. A Anvisa esclareceu que o produto referido não tem registro no Brasil e que não tem prerrogativa jurídica para obrigar fabricantes de medicamentos a registrarem produtos no Brasil. “O papel da agência é passivo na atividade de registro de medicamentos. Ou seja, só analisamos registros a partir do interesse do fabricante em colocá-lo à disposição no mercado brasileiro”, afirmou o órgão.



ÁGUAS CLARAS

CABO CAÍDO



A moradora de Águas Claras Jandira Dias, de 52 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um cabo que está caído entre as ruas 35 e 36 Sul de Águas Claras, em frente a Avenida Araucárias. “Eu já reclamei na coluna sobre o problema, e a CEB disse que, por se tratar de um cabo telefônico, havia encaminhado a questão para a empresa de telefonia responsável. No entanto, faz mais de dois meses e até agora o problema não foi resolvido. As pessoas que estão andando pela calçada precisam abaixar a cabeça porque o fio ainda está pendendo e há um grande risco dele cair por completo e ocasionar um acidente”, reclamou a faturista.



» A CEB Distribuição informa que uma equipe foi acionada para realizar nova inspeção no local com a finalidade de identificar e notificar a operadora responsável pelo cabo. A Anatel informou que a CEB Distribuição foi formalmente notificada pela instituição a identificar os ocupantes de postes no trecho indicado e informar eventuais dificuldades para a regularização. “As principais prestadoras de serviços na região foram também notificadas a avaliar a condição de suas redes no trecho sinalizado e já realizar as intervenções necessárias”, disse a agência.