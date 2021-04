Novo comandante trocará toda a cúpula da PM; veja os nomes cotados

DD Darcianne Diogo

Novo comandante-geral da PMDF, Márcio Cavalcante de Vasconcelos - (crédito: Roque de S?/Agencia Senado)

Depois da exoneração do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Julian Pontes, na última sexta-feira (2/4), todo o alto comando da corporação deve ser substituído nos próximos dias. Entre os oficiais que serão trocados estão o subcomandante-geral, coronel Cláudio Fernando Condi, e o chefe do Estado Maior, o coronel Marcelo Helberth de Souza, revelaram fontes policiais ao Correio. A reportagem apurou que, na tarde deste sábado (3/4), o novo comandante, Márcio Cavalcante de Vasconcelos, se reunirá com alguns coronéis para definir os novos nomes.

A polêmica envolvendo a queda do coronel Julian Pontes está relacionada ao fato de o militar ter tomado a "xepa" da vacina contra a covid-19, antes dos 9 mil praças da ativa. A atitude pegou mal na corporação e gerou tensão e revolta entre os militares. Além dele, fontes informaram que o subcomandante-geral, coronel Cláudio Fernando Condi, e o subcomandante operacional do 2º Comando de Policiamento Regional, tenente-coronel Eduardo Condi, também receberam os imunizantes.

Nomes

O novo comandante, Márcio de Vasconcelos, é da 4º turma de oficiais da Academia da PMDF e deve levar com ele os parceiros de tropa. No lugar do subcomandante-geral, Cláudio Fernando Condi, entra o coronel Cristiano de Oliveira Souza, que atuou como Subsecretário de Operação Integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

O coronel Jorge Eduardo Naime, que atualmente é presidente da da Associação dos Oficiais da PMDF (ASOF), deve assumir a chefia do Departamento Operacional (DOP), ocupada pelo coronel Hemerson Rodrigues. O chefe do Estado Maior, o coronel Marcelo Helberth de Souza, também deve deixar o cargo. No lugar dele, entra o tenente-coronel Reginaldo de Souza Leitão, nomeado em junho de 2020 para o cargo de coordenador da Coordenação de Planejamento, da Subsecretaria de Operações Integradas, da (Sopi/SSP).

Quem é o novo comandante-geral da PMDF?

Com mais de 27 anos no cargo militar, Márcio Cavalcante de Vasconcelos é bacharel em educação física pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e em direito pela Universidade Paulista. Vasconcelos tem especialização em ciências policiais e gestão estratégica de segurança pública. Entre 2003 e 2010, trabalhou no gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e de 2016 a 2019 foi comandante do 3? Batalhão da PMDF e coordenador de eventos e atividades especiais da SSP/DF.