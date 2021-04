CB Correio Braziliense

Ensino a distância

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância. Até dezembro, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital. Além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa e mais informações sobre os cursos no site: https://campus.unidas.org.br/. As inscrições para os cursos de abril estão abertas. Todas as aulas serão realizadas das 9h às 13h, com duração entre 8 e 20 horas/aula. Contato: (11) 9 7419 -5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Live especial

À medida que o parto se aproxima, aumentam os receios, dúvidas e insegurança sobre o momento. Estar bem informada é fundamental para que a grávida se sinta mais segura. A ginecologista e obstetra da Maternidade Brasília Nahara Gomes e a psicóloga especialista em maternidade Larissa Serafim vão tirar todas as dúvidas, amanhã, às 19h no perfil no Instagram @maternidadebrasilia.



Jornadinha literária

Dando sequência ao Ciclo de Conferências da Jornadinha Literária, em 9 de abril, os escritores Tino Freitas e Márcia Leite falam com o público sobre formação de leitores e a importância da literatura ao abordar questões sensíveis na educação infanto juvenil. Tino Freitas abre a programação do dia com a conferência A mediação de leitura como instrumento de formação do leitor na escola, das 9h às 10h30. À tarde, das 14h às 15h30, Márcia Leite apresenta a conferência A importância dos livros com temas delicados na literatura para crianças e jovens — a vida não escolhe idade para ser difícil e desafiadora. As conferências são abertas ao público, com vagas limitadas a 100 participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail jornadaliterariadf@gmail.com.

Educação financeira

Estão abertas as inscrições para o YouCash®, treinamento idealizado pelo empresário pernambucano Arthur Lemos para formação de educadores financeiros. Realizado no formato EaD, o curso oferece uma formação completa, dividida em 23 módulos que passam pela perspectiva ética da profissão, pelo conhecimento técnico e sobre a construção de um negócio. As aulas iniciaram em 23 de março. As inscrições podem ser realizadas no link: https://bit.ly/2OjnMtv.

Libras e francês

O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Riacho Fundo lançou esta semana mais de 150 vagas gratuitas para o processo seletivo nos cursos de formação inicial e continuada (FICs) em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e francês aplicado aos serviços de turismo. As inscrições podem ser feitas até 8 de abril pelo Sistema de Processo Seletivo do IFB. A estimativa é que estes cursos tenham início em maio.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou (61) 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: (61) 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: (61) 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Caixa Econômica Federal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Casapark solidário

O Casapark solidário recebe doações para o Instituto Mãos Solidárias, que assiste famílias do Sol Nascente. A instituição informa que a comunidade atendida precisa neste momento de cestas básicas, calçados e vestuário. Os donativos devem ser colocados no ponto de coleta instalado na Entrada Principal do Casapark, de segunda a domingo, das 11h às 21h. Mais informações sobre a instituição estão no site https://www.projetomaossolidarias.org.br e nas redes sociais Facebook @maossolidariasassociacao e Instagram @institutomaossolidariassn.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Isto é Brasília Vasta quietude

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 18/12/20

A vastidão do Planalto Central espanta. Sem obstáculos, os moradores do Distrito Federal podem ver o Sol de onde estiver. Na beira do Lago Paranoá, o Astro-rei faz sua aparição e despeja o seu reflexo nessas águas quietas.

PLANALTINA

BR-251, Km 15: Café Sem Troco (frigorífico); BR-251, Km 32: Área Isolada 1, das 8h40 às 16h30.

CEILÂNDIA

DF-190, Núcleo Rural Boa Esperança: chácaras Recanto dos Tucanos, Renascer, Ariel I, II, RL Cabral, Matos Oliveira, Novo Horizonte, WL, Almeida, Sonho Realizado, Palmeira Real, Araujo e São Joaquim, das 8h40 às 14h.

O TEMPO EM BRASÍLIA

Muitas nuvens

Umidade relativa

Máxima: 90%

Mínima: 50%

A Temperatura

Máxima: 28°C

Mínima: 18°C

(Temperatura em 23 de março - Máxima: 27ºC e Mínima: 18°C)

(Temperatura em 30 de março - Máxima: 30°C e Mínima: 16°C)

O Sol

Nascente: 6h18

Poente: 18h12

A Lua

Nova: 11 de abril

Crescente: 20 de abril

Cheia: 27 de abril

Minguante: 3 de maio



Grita geral

Asa Norte

Sincronização de semáforo

O prefeito comunitário Geraldo Côrtes, 56 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que o semáforo das quadras 406 e 407 Norte, da L2 Norte está dessincronizado com o segundo sinal há quatro meses. “Na L2 Norte, descendo da academia Smart Fit e indo em direção a UnB, tem dois sinais, mas quando um abre o outro fecha. Está horrível! A gente espera um tempão para o semáforo abrir e, quando abre, o outro sinal está fechado. Antes, era sincronizado, então, quando abria um o outro também abria”, conta o morador.

» A Diretoria de Engenharia do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que uma equipe técnica foi ao local e verificou que o referido cruzamento semafórico está funcionando normalmente. “O segundo semáforo é somente para passagem de pedestres, e ele é acionado por botoeira. Quando um fecha, o outro continua aberto enquanto não há passagem de pedestre”, explicou. O Detran orienta que, caso o prefeito comunitário ainda tenha dúvidas, ele pode entrar em contato com a Ouvidoria com mais detalhes da situação, se possível informando o número do cruzamento ou número do grupo semafórico.



Octogonal

Poda de arbusto

O morador da Octogonal Leonardo Eustáquio, 43 anos, procurou a coluna Grita Geral para queixar-se de um arbusto que fica entre o Cruzeiro Novo e a Octogonal, próximo da faixa de pedestre da Quadra 500. “O arbusto atrapalha muito o pedestre na hora de atravessar na faixa e os motoristas, de perceberem quem está na faixa atravessando. Se for possível arrancar o arbusto, acredito que vai fazer muita diferença”, pede o diretor escolar.

» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que a reclamação deve ser feita para a Administração Regional para que o órgão demande a vistoria e poda. A Administração Regional do Sudoeste e Octogonal respondeu que vai encaminhar a demanda para a Novacap, órgão responsável pelos serviços de poda e erradicação de árvores em áreas públicas no Distrito Federal. “Havendo anuência, o órgão competente fará vistoria técnica para verificar a viabilidade da retirada do arbusto solicitado”, esclareceu a Administração.