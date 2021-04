Ibaneis reforça apoio a Bolsonaro

SS SAMARA SCHWINGEL - INGRID SOARES

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participaram, ontem, de uma solenidade em São Sebastião. O evento, para entrega das chaves de casas do condomínio Parque dos Ipês, também contou com a participação de dois representantes do DF que, recentemente, assumiram funções importantes nos três poderes: a nova secretária de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PSL).

Na ocasião, Ibaneis e Bolsonaro demonstraram reforço dos laços entre os dois governos e comemoram o projeto de entrega das obras de 435 unidades habitacionais, no bairro Crixá IV e V. O chefe do Palácio do Buriti aproveitou para agradecer ao presidente pela parceria e pela escolha dos novos nomes. “Fico feliz com a nomeação de dois ministros do DF em seu governo. São pessoas que têm nosso carinho e sabemos da competência do trabalho que vão realizar ao lado do senhor”, disse o emedebista ao mandatário federal. O governador afirmou, ainda, que Flávia e o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, serão “excelentes apoiadores” para a União.

Jair Bolsonaro apareceu usando máscara, mas voltou a defender o fim do lockdown e o retorno da população ao trabalho. “É uma satisfação participar de um evento como este, onde as pessoas necessitadas estão recebendo um benefício patrocinado pela nossa Caixa (Econômica) Federal. É sinal de que teve gente que não parou durante a pandemia. E o que dói no coração da gente: de quatro pessoas (para) quem entregamos de forma simbólica a chave, uma era aposentada e três estão desempregadas. Só Deus sabe como estão sobrevivendo”, comentou. “É o discurso em que bato na tecla desde março do ano passado. Temos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego. E, também, sempre bati na mesma tecla: as medidas para combater o vírus, os efeitos colaterais, não podem ser mais danosos que o próprio vírus. O Brasil precisa voltar a trabalhar”, declarou o presidente.

Apesar de Ibaneis ter adotado um toque de recolher das 22h às 5h e ter determinado a interrupção de atividades não essenciais durante 20 dias, no mês passado, o governador reafirmou o apoio ao presidente da República: “Sou apoiador do governo Bolsonaro”, disse. “Quero agradecer a parceria do governo federal nessas obras que são muito importantes”, acrescentou o chefe do Executivo distrital.

Empreendimento

Em relação às obras do condomínio Parque do Ipês, Ibaneis afirmou que há entregas a serem feitas. “Essa é uma obra que nasce completa. As pessoas têm de se mudar e ter toda a infraestrutura presente. Estamos disponibilizando toda uma arquitetura de moradia, para que as pessoas não precisem sair do local de moradia para ter acesso à educação e à saúde”, afirmou. O bairro Crixá deve receber creches e unidades escolares, segundo o governador. “Temos certeza de que isso nos deixa diferenciados em relação às outras obras ocorrendo no país”, completou.

O empreendimento, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), destina-se a pessoas com renda de até R$ 1,8 mil. As unidades habitacionais são de 47 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamentos, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Ontem, quatro pessoas receberam, simbolicamente, a chave do condomínio. A entrega das demais ocorre hoje e amanhã. Os beneficiários do Crixá V deverão comparecer ao centro comunitário de cada empreendimento, para assinar o contrato dos apartamentos e receber as chaves. Devido às medidas de prevenção à covid-19, a Codhab solicita que todos usem máscaras e álcool em gel, evitem aglomeração e não levem acompanhantes sem necessidade.