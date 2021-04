Saúde abrirá 92 leitos de UTI

AI Ana Isabel Mansur

O secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, anunciou, ontem, que a Secretaria de Saúde deve abrir 92 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com a covid-19 nos próximos 15 dias. Ele destacou que a taxa de transmissão da doença voltou a 0,91, valor registrado há duas semanas. O índice indica que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para, em média, outras 91. Até a noite de ontem, 97,07% dos leitos de UTI para covid-19 na rede pública estavam ocupados. Nos hospitais particulares, a ocupação chegou a 95,72%.

O Distrito Federal alcançou, ontem, a maior média móvel de mortes registrada desde o início da pandemia — 78,3. Em relação ao dado de 22 de março, houve aumento de 85,1%. Com mais 78 mortes notificadas, a Secretaria de Saúde totalizou 6.366 vidas perdidas no DF. Em 24 horas, 1.388 pessoas foram infectadas pela pelo novo coronavírus, levando o total de casos na capital federal a 351.163 — dos quais 330.760 (94,2%) estão recuperados. A média móvel de casos está em 1.343,6 e é 13% menor do que o número visto há 14 dias, o que indica estabilidade.

Epicentro

Das mortes notificadas, 17 aconteceram ontem; quatro, entre 27 e 30 de março; e as outras 57 mortes são de abril. As vítimas tinham a partir de 30 anos. Catorze delas, entre 30 e 49 anos

Ceilândia é a região administrativa mais afetada pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 1.037 moradores da cidade morreram. Em seguida, estão Taguatinga (643) e Samambaia (483). Ceilândia também encabeça a lista das RAs com mais casos: 37.971. Taguatinga tem 28.142 pacientes e o Plano Piloto, 33.621.