42,5kg de cocaína apreendidos no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

A 17ª Delegacia de Polícia (DP) apreendeu, ontem, 42,5 kg de cocaína, no Setor de Oficinas de Taguatinga Norte. A ação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durou mais de 12 horas. De acordo com o valor de mercado, o entorpecente apreendido equivale a R$ 2,5 milhões. A operação foi realizada pelos policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD) que prendeu em flagrante Adriano de Freitas Amorim, 25 anos. O suspeito tinha uma prensa industrial de 200kg utilizada para compactar a droga.

Segundo o Delegado da 17º DP, Mauro Aguiar Machado, a investigação ocorre desde julho de 2020. “Na ocasião, a Polícia Militar foi à loja de autopeças do suspeito, utilizada como fachada para o laboratório de drogas. Na ação, o acusado conseguiu fugir, mas os policiais encontraram 9kg de maconha e um carro que estava em desmanche. Por causa disso, ele continuou sendo investigado”, conta Mauro.

A polícia trabalha com a hipótese de o preso ser membro de uma organização criminosa. “A investigação vai continuar para identificarmos os parceiros. Sabemos pelo volume de droga apreendida que a quadrilha dele não é pequena. Nesse momento, o suspeito vai ficar à disposição da Justiça e deve responder tanto a essa prisão em flagrante quanto à investigação que acontece desde o ano passado contra ele”, adianta Mauro.

A operação foi chamada de Big Theeth, referente ao nome da loja do suspeito e ao apelido de Adriano.