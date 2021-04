Terracap retoma venda de 100 terrenos em 12 regiões administrativas

CB Correio Braziliense

Há terrenos no Jardim Botânico e outras regiões do DF - (crédito: Mariana Machado /Esp.CB/DA.Press)

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Terracap) lançou o edital para a licitação de 100 lotes em 12 regiões administrativas do DF. Por conta da pandemia do novo coronavírus, todo o procedimento será feito de maneira on-line e tanto pessoas físicas como empresas podem participar.

Os terrenos do Guará e do Jardim Botânico são residenciais, enquanto nas demais satélites, como Paranoá e Riacho Fundo II, os terrenos são para empreendimentos comerciais, de prestação de serviços, institucionais e industriais. No caso dos lotes residenciais, a licitação é para a compra; já os demais, é para concessão de uso.

Os interessados devem depositar o valor do caução em uma agência do BRB até 19 de abril; a licitação está marcada para 20 de abril e será transmitida pelo Youtube. Esse também é último dia para a entrega das propostas, seja por meio eletrônico ou depositando o documento em uma urna na Terracap, pelo sistema de drive-thru. O comprovante de pagamento do caução deve estar anexado ao documento.

Os imóveis do órgão são adquiridos por meio de licitação. A proposta de compra pode ser preenchida no site da agência. Depois, é preciso recolher 5% do valor do caução, condição para participar do certame. Esse já é o segundo edital lançado pela Terracap no ano.