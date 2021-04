Vítima de atropelamento na EPTG é transportada em estado grave

JM Jéssica Moura

(crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (7/4) na EPTG. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer a vítima, que está em estado grave. O helicóptero da corporação pousou no local para apoiar o resgate. Para tanto, o fluxo na via chegou a ser totalmente interrompido. Com a decolagem, o trânsito na pista foi liberado às 8h40.

Ao ser resgatado, o rapaz estava inconsciente e foi atendido dentro da ambulância dos bombeiros enquanto era preparado para ser transportado ao Hospital de Base. Ele tinha fraturas nas pernas. O motociclista também já foi atendido.

O acidente ocorreu na altura do viaduto de saída do Guará, no sentido Plano Piloto. Com isso, o engarramento se estende ao longo da via, desde a altura do viaduto de Israel Pinheiro, até o ponto do acidente.

Aguarde mais informações.