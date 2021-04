Major da PM à frente da administração do SIA é exonerado

JM Jéssica Moura

A nova administradora do SIA, Josivânia Jorge da Silva Gurgel, foi administradora do Guará em 2019 - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou o major da Polícia Militar Gustavo Cunha de Souza, 41 anos, do cargo de administrador do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SIA). O ato foi publicado nesta quarta-feira (7/4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Gustavo Cunha de Souza estava à frente da administração da cidade desde agosto de 2019.



Para o lugar do militar, o governador nomeou Josivânia Jorge da Silva Gurgel, 52, que já foi administradora do Guará em 2019. Filiada ao Partido Progressista (PP), Josivânia ainda chegou a disputar as eleições de 2018 para o cargo de deputada distrital. À época, recebeu pouco mais de 4,8 mil votos e não foi eleita.

Na Câmara Legislativa (CLDF), tramita um projeto de lei de autoria do executivo para alterar a forma de escolha dos chefes das administrações regionais. A proposta que visa garantir a participação dos moradores foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da casa. O texto ainda precisa passar por outras comissões antes de seguir para a apreciação do plenário.