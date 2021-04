CM Cibele Moreira

O protesto também homenageou as vítimas da doença - (crédito: Conselheiros Tutelares DF)

Após a terceira morte pela covid-19 entre conselheiros tutelares do Distrito Federal, servidores da categoria foram para a frente do Palácio do Buriti pedir prioridade na vacinação para os profissionais. A manifestação ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira (7/4). O ato durou cerca de uma hora e, logo em seguida, o grupo se dirigiu ao cemitério Campo da Esperança em Taguatinga para se despedir da colega Irailma Ribeiro Lima Passos, de 36 anos.

Irailma estava hospitalizada há 30 dias para tratar a doença e, nesta terça-feira (6/4), não resistiu. Ela estava grávida de quatro meses do primeiro filho. A morte da conselheira foi um alerta para a categoria que perdeu três servidores, dois conselheiros tutelares e um suplente.

Para a conselheira Raglene Ferreira Vicente, 38 anos, a preocupação é enorme principalmente com as novas cepas e os casos mais graves que estão ocorrendo. "Eu mesma estou com muito medo. Em agosto eu estive acometida pela doença, passei para meus familiares. Foi bem difícil. Agora com os casos de reinfecção e bem mais graves que antes, tenho muito receio de pegar", relata.

Ela defende que, enquanto não houver vacina para a categoria, que os atendimentos sejam feitos de forma diferenciada. "Por telefone, por e-mail, e, nos casos mais graves, com atendimento presencial. Não vamos deixar de atender ninguém, mas precisamos ter esse resguardo", ressalta Raglene.

De acordo com a conselheira, há uma promessa do governo de incluir a categoria entre os grupos a serem vacinados. "Temos uma promessa, mas não temos data como em outras categorias. Queremos uma data. Tivemos um número muito grande de contaminados e agora, três mortes. Não paramos durante a pandemia e estamos expostos", conta Raglene.

O Correio entrou em contato com o GDF para saber o posicionamento em relação à inclusão da categoria nos grupos prioritários com uma data para aplicação, mas até o fechamento dessa matéria não houve retorno.

Conselheiros Tutelares DF pedem prioridade na vacina contra a covid-19 (foto: Conselheiros Tutelares DF)

Homenagem na CLDF

Durante sessão extraordinária na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta terça-feira (6/4), deputados distritais prestaram homenagem a Irailma Ribeiro Lima Passos. Um minuto de silêncio foi proposto em razão das mais de seis mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 no DF.

O deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) comentou a relação que tinha com Irailma. "A Irailma era minha amiga pessoal, eu a conheci ainda solteira, trabalhando com jovens de Taguatinga. Um de seus maiores sonhos era ser mãe”, contou Delmasso. Ele lembrou que a conselheira tutelar foi eleita para o cargo com o apoio das famílias dos adolescentes de quem cuidava. “Ela acreditava naqueles que, muitas vezes, a sociedade não acredita”, acrescentou.

Ao lamentar o falecimento da conselheira, o deputado Fábio Felix (Psol) desejou “paz e força para a família” e defendeu prioridade na fila de vacinação aos conselheiros tutelares, “que exercem um papel fundamental”.

Na mesma linha, a deputada Jaqueline Silva (PTB) informou ter enviado um ofício ao GDF, em 5 de março, pedindo prioridade para a imunização dos conselheiros. “É uma categoria com cerca de 200 pessoas, e eles nunca trabalharam tanto quanto nesta pandemia. Com planejamento e organização das ‘xepas’, é possível vaciná-los”, argumentou.