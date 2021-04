Mortes por covid-19 entre pessoas com até 39 anos crescem 69% no DF

TM Thays Martins

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Os jovens estão cada vez mais sendo atingidos pela covid-19. Desde o início de março, o Distrito Federal registrou mais 17.837 casos da doença entre pessoas com até 39 anos. E não foi só o número de casos que teve aumento. As mortes provocadas pelo novo coronavírus nessa faixa etária cresceram 53% desde o inicio de março e 69% desde o início do ano. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Saúde do DF.

Até o fim do ano, o DF tinha registrado 161 mortes de pessoas com menos de 39 anos desde o início da pandemia. Em pouco mais de três meses, este número subiu para 273.

Os números se assemelham a um movimento que tem ocorrido no Brasil inteiro. Um relatório da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) apontou um aumento de 193% nas mortes por covid-19 em pessoas que têm menos de 45 anos.

Até o momento, o DF teve 6.459 mortes por covid-19 e 352.552 casos da doença.