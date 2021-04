Em um ano de pandemia, a LBV ajudou mais de 6 mil famílias do DF

CB Correio Braziliense

Em um ano de pandemia, a LBV dooou mais de três milhões de quilos de alimentos, kits de limpeza e material pedagógico - (crédito: LBV/Divulgação)

A crise sanitária e humanitária provocada pelo novo coronavírus tem afetado diversos setores da vida de todos os brasileiros. Famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade contam com o apoio de projetos sociais e doações para sobreviver e enfrentar o momento. A Legião da Boa Vontade (LBV), por exemplo, é uma das organizações que tem promovido ações solidárias para prestar assistência a essas pessoas.

Em um ano de pandemia, por meio da campanha LBV - SOS Calamidade, a organização entregou mais de três milhões de quilos de doações em forma de cestas verdes, de alimentos não perecíveis, kits de limpeza e de higiene além de kits de material pedagógico em 185 cidades brasileiras, impactando mais de 170 mil pessoas.

No Distrito Federal e Entorno, com a ajuda da e de parceiros da LBV como o Mesa Brasil Sesc, Banco de Alimentos das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) entre outros, mais de 500 mil quilos de doações foram entregues a mais de 6 mil famílias entre as atendidas diretamente pela instituição e as amparadas por organizações parceiras da LBV.

Na capital federal, a LBV desenvolve ainda um trabalho de proteção à infância, de fortalecimento de vínculos, de resgate à cidadania e ações de valorização à vida em favor de crianças, jovens e idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. Atendendo assim a mais de mil famílias diretamente em seus programas socioeducacionais e socioassistenciais em suas duas unidades, a Escola de Educação Infantil Alziro Zarur e o Centro Comunitário de Assistência Social.

As ações promovidas pela LBV contam com o apoio de doações da população. Os interessados em apoiar, podem doar por meio do site www.lbv.org.br ou de transferência bancária via Pix oficial da LBV — e-mail: pix@lbv.org.br.



Serviço:

Legião da Boa Vontade (LBV)

Endereço: Quadra 915 Sul, Lote 74 - Asa Sul

Para mais informações: (61) 3410-6015