Eixo capital

CB Correio Braziliense

Sem lockdown

Apesar da situação grave em relação aos leitos de UTI na capital federal, a possibilidade de fechamento do comércio nos próximos dias é descartada pelo GDF. Segundo fontes do Palácio do Buriti, a possibilidade é zero. O comércio ficou fechado até a semana da Páscoa, quando começaram a ser liberadas, com algumas restrições, as atividades. A justificativa para a manutenção da abertura é o fato de que a taxa de transmissão do vírus — ontem em 0,83 — está em queda.

Bancada reunida

A bancada do DF no Congresso Nacional se reunirá, hoje, para tratar do andamento da campanha de vacinação na capital federal e da falta de doses. Deputados e senadores discutirão, remotamente, pela manhã possíveis soluções e cobranças sobre o tema. Também está na pauta a imunização dos professores do DF.

Doação

A Câmara Legislativa doará à Secretaria de Saúde a ambulância da Casa. O equipamento é completo e poderá ser utilizado pela população. A iniciativa partiu do deputado distrital Robério Negreiros. Ele comanda a segunda secretaria, responsável pelo setor de transporte e veículos da Câmara.

Reabilitação

Projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa autoriza o Executivo a criar centros de reabilitação para pacientes com sequelas da covid-19. Os espaços ofereceriam atendimentos de áreas como fisioterapia, pneumologia e psicologia para aqueles que ficarem com marcas após a recuperação da doença. O texto é do distrital José Gomes (PSB). “A luta pela recuperação total da covid-19 não acaba com a alta hospitalar, ou com a cura da doença”, justifica o parlamentar no projeto.

Prestigiado

Líder do governo na Câmara Legislativa, o deputado distrital Hermeto (MDB) tem sido prestigiado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nas decisões ligadas à segurança. Hermeto é policial militar da reserva. A opinião dele contou para as mudanças na cúpula da PM, após a vacinação do comandante e outros oficiais. Antes mesmo da polêmica, as trocas já estavam nos planos.

Lei distrital

Diferentemente do resto do país, onde a discussão ficou quente nos últimos dias, no Distrito Federal, as igrejas já estão incluídas entre as atividades essenciais durante a pandemia. Isso porque, no ano passado, a Câmara Legislativa aprovou lei que incluía esse tipo de atividade na lista de serviços fundamentais e o governador Ibaneis Rocha sancionou a medida.

Só Papos

“Os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto”

André Mendonça, advogado-geral da União

“André Mendonça está muito abaixo da mediocridade. Como rasteja para agradar Bolsonaro em sua campanha para ser indicado ao STF”

Marcelo Freixo (PSol-RJ), deputado federal