CB Correio Braziliense

CURSOS

Libras e francês

O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Riacho Fundo lançou esta semana mais de 150 vagas gratuitas para o processo seletivo nos cursos de formação inicial e continuada (FICs) em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e francês aplicado aos serviços de turismo. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo Sistema de Processo Seletivo do IFB. A estimativa é que estes cursos tenham início em maio.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou (61) 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: (61) 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: (61) 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Ensino a distância

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância. Até dezembro, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital. Além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa e mais informações sobre os cursos no site: https://campus.unidas.org.br/. As inscrições para os cursos de abril estão abertas. Todas as aulas serão realizadas das 9h às 13h, com duração entre 8 e 20 horas/aula. Contato: (11) 9 7419 -5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Caixa Econômica Federal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Casapark solidário

O Casapark solidário recebe doações para o Instituto Mãos Solidárias, que assiste famílias do Sol Nascente. A instituição informa que a comunidade atendida precisa neste momento de cestas básicas, calçados e vestuário. Os donativos devem ser colocados no ponto de coleta instalado na Entrada Principal do Casapark, de segunda a domingo, das 11h às 21h. Mais informações sobre a instituição estão no site https://www.projetomaossolidarias.org.br e nas redes sociais Facebook @maossolidariasassociacao e Instagram @institutomaossolidariassn.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Jornadinha literária

Dando sequência ao Ciclo de Conferências da Jornadinha Literária, amanhã, os escritores Tino Freitas e Márcia Leite falam com o público sobre formação de leitores e a importância da literatura ao abordar questões sensíveis na educação infanto juvenil. Tino Freitas abre a programação do dia com a conferência A mediação de leitura como instrumento de formação do leitor na escola, das 9h às 10h30. À tarde, das 14h às 15h30, Márcia Leite apresenta a conferência A importância dos livros com temas delicados na literatura para crianças e jovens — a vida não escolhe idade para ser difícil e desafiadora. As conferências são abertas ao público, com vagas limitadas a 100 participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail jornadaliterariadf@gmail.com.



Destaques

Dança marcial

» A live traz como tema Artes marciais e mulher e será realizada em 11 de abril, às 17h, no canal Ninja Loka Produção, no YouTube. Participam do encontro, seis mulheres, artistas marciais, de diferentes estilos e práticas marciais para debater e relacionar suas experiências pessoais e profissionais enquanto lutadoras, professoras e aprendizes das artes da guerra.

Live especial

» Live especial sobre o tema Impacto da pandemia nos tratamentos oncológicos e as consequências para os pacientes. A hematologista do Hospital Brasília Andresa Melo e o oncologista do Complexo Hospitalar de Niterói (CNH) Victor Araújo, vão tirar todas as dúvidas, hoje, às 19h, no Instagram (@hospitalbrasilia).

Cursos técnicos

» O Senac está com inscrições abertas até 26 de abril para os cursos técnicos na modalidade a distância (EaD) nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser realizada na página ead.senac.br/ cursos-tecnicos, em que também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.









Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Magnífica à noite

Mesmo à noite, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida é um monumento arquitetônico a se admirar. A luz projetada nas pontas dos arcos que coroam a igreja destacam a beleza artística da estrutura sob o céu do Planato Central.





Grita geral

crédito: Parcífico

GUARÁ

FALTA DE MEDICAMENTO

A moradora do Guará Marcela Mustefaga, 33 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de um medicamento, na farmácia de alto custo. “Há 13 anos, tenho diagnóstico de uma doença autoimune, desmielinizante, rara e grave chamada Neuromielite Óptica (NMO). Neste exato momento, os pacientes de NMO de Brasília se encontram há mais de 6 meses sem uma das medicações de alto custo (rituxmabe) que é essencial para o tratamento da doença. Estar sem a medicação em dia acarreta em surtos graves que podem levar a cegueira, tetraplegia e até a morte”, ressalta a psicóloga.

» A secretaria de Saúde informa que os medicamentos que estão em falta possuem processo de compra em andamento. “O prazo é de acordo com o processo licitatório de compras, de acordo com a legislação vigente”, afirma o órgão.



RECANTO DAS EMAS

MULTA INDEVIDA

A empresária Daniele Silva de Araújo, 27 anos, questiona uma multa que seu irmão recebeu, por dirigir sem cinto de segurança. “Meu irmão recebeu uma multa em Santa Maria DF, só que o carro e ele estavam no SOF-Sul, 24 km de distância do local da multa. Para ele provar a situação teria que ter uma espécie de declaração do Detran para que o pessoal do local fornecesse as imagens das câmeras, mas o órgão não disponibiliza essa declaração. Meu irmão recorreu sem provas, o que significa que será multado com toda certeza, fez um boletim de ocorrência para saber se o carro havia sido clonado, e o Detran não se manifesta para facilitar para saber se o carro foi clonado”, queixa-se moradora do Recanto das Emas.

» O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) informou que não há nenhum tipo de declaração a ser emitida pelo órgão, a não ser o próprio Auto de Infração lavrado pelo agente de trânsito.