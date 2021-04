Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press - 24/6/19)

Regularização de clubes esportivos por moeda social

A Terracap elaborou projeto de lei para regularizar ocupações historicamente existentes como a dos clubes esportivos. Atualmente, 58 estão em terras públicas, sendo 10 da Terracap e outras 48 de propriedade do DF. Pelo projeto, que será apreciado nos próximos dias na Câmara Legislativa, elas poderão optar entre o pagamento de preço público mensal e a retribuição em moeda social.



Serviços na área de Saúde

As associações esportivas e de lazer poderão escolher por serviços gratuitos a diversos grupos vulneráveis ou executar projetos em áreas relevantes, como a saúde pública — e com isso manterão a concessão de uso não remunerada sobre o local atualmente ocupado, pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período.



Doação dos lotes

Se aprovada a lei, os clubes cujos terrenos são de propriedade da Terracap serão os primeiros a serem regularizados, e os do Distrito Federal doados à Terracap para posterior regularização nos mesmos moldes.



Atenção ao setor hoteleiro no DF

O governador Ibaneis Rocha marcou uma reunião com empresários do setor hoteleiro no DF. Vai ouvir demandas e tentar buscar soluções para socorrer o setor, um dos mais impactados pela pandemia. Os hotéis andam com baixíssima ocupação, mas mantêm grande quadro de funcionários, cujos empregos estão ameaçados.



CNI apoia marco legal das ferrovias

Entre os projetos de infraestrutura que estão no topo da lista de prioridades do setor produtivo, destaca-se o novo marco legal de ferrovias. O PLS 261/2018, que tramita em grau avançado de discussão no Congresso Nacional, prevê a transferência de trechos ociosos a investidores privados e outorgas de autorização para exploração de linhas ferroviárias. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que o projeto facilita os investimentos para a expansão da malha e em trechos que operam abaixo da capacidade.

“Shortlines”

Segundo a CNI, a aprovação do projeto será importante para viabilizar, no Brasil, ferrovias de curta extensão, conhecidas como “shortlines”. Nos Estados Unidos, essas ferrovias somam cerca de 560 pequenos trechos e foram essenciais para o aumento da eficiência e do volume de cargas ferroviárias transportadas nos últimos anos.

Desestatizações

“A aprovação do marco legal é um dos caminhos para a modernização do setor ferroviário, juntamente das desestatizações previstas pelo governo”, aponta Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.



Uma caixa com amor

A Associação das Mulheres que Amam Brasília (AMA), que reúne empresárias, empreendedoras e profissionais de diversas áreas, criou a campanha “Uma caixa com amor”. É um movimento beneficente para celebrar os 61 anos da capital federal. “O presente que queremos dar à nossa Brasília é solidariedade”, diz a presidente da AMA, Cosete Ramos.



Máscaras e álcool em gel

A entidade está convidando as pessoas a colocarem numa caixa alimentos não perecíveis, casacos, além de álcool em gel e máscaras de proteção. Quem quiser participar deve entrar em contato pelo telefone (61) 9 9905-9191 que a entidade vai buscar a doação para ser entregue a famílias necessitadas.