Que frio! Sensação térmica do DF chega a 10ºC nesta quinta (8/4)

AM Ana Maria da Silva

O frio vai marcar esta quinta-feira, que pode também ter rajadas de chuva - (crédito: Ed Alves)

Quem precisar sair de casa nesta quinta-feira (8/4) deve se agasalhar. O motivo é a velocidade do vento: nas primeiras horas da manhã, a rajada chegou a 34km/h. À tarde, pode atingir os 60km/h. Com isso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica é de mais frio e chegou a 10ºC em Brasília.

As condições climáticas deixaram o céu mais nebuloso também. O DF amanheceu com céu encoberto e chuvas isoladas. A menor temperatura registrada na capital ao longo desta manhã de quinta (8/4), de acordo com o Inmet, foi de 17ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 26ºC. A umidade relativa do ar chegou a 95% ao longo da manhã e deve chegar à mínima de 50%

De acordo com o Inmet, a previsão é que, ao longo da tarde aconteçam pancadas de chuvas com trovoadas. Na tarde da última quarta (7/4), o órgão emitiu um aviso de chuvas intensas, às 10h, com possibilidade de rajadas de ventos. O alerta se estende até às 11h desta quinta-feira (7/4), quando podem ocorrer registros de precipitações fortes em diversas regiões da capital.

De acordo com a meteorologista, o alerta amarelo deve ser prorrogado. “O grau do aviso é de severidade e perigo em potencial, com chuvas intensas. Ele tem como característica chuvas que variam de 20 a 30 mm por dia, podendo chegar a 50 mm por dia”, explica. Segundo a especialista, há baixo risco de corte de energia elétrica, corte de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Para o fim de semana, a nebulosidade deve diminuir e haverá momentos de sol. “O céu tende a ficar, até sábado (10/4), com poucas nuvens”, pontua.

Alerta

O Inmet recomenda, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, solicita que não estacione em veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outras precauções são não segurar em objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés.

De acordo com o órgão, não se deve empinar pipas ou aeromodelos com fio, a céu aberto. É importante evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicleta