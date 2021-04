GDF recorre da decisão da Justiça de retomar o lockdown

SS Samara Schwingel

Desembargador federal determinou que GDF retome medidas restritivas -

O Governo do Distrito Federal recorreu da decisão da Justiça de retomar o lockdown no DF. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o recurso foi apresentado e, agora, o Executivo espera a decisão da Justiça.

Segundo Gustavo, independentemente da decisão, não haverá um novo decreto editado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Estamos aguardando a decisão ser proferida”, afirmou Rocha, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (8/4). Ele ainda afirmou que espera que a decisão saia o mais rápido possível.

Volta do lockdown

O desembargador federal Souza Prudente determinou que o DF retome as medidas de restrição ao comércio e atividades não-essenciais. Em decisão nesta quinta-feira (8/4), ele retomou a medida definida, anteriormente, pela juíza Katia Balbino de Carvalho Ferreira, da 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, no que tange ao lockdown na capital federal.

A decisão anterior colocava como 1º de abril a data de retorno do lockdown, mas acabou sendo suspensa. Com a nova decisão, a medida passa a valer a partir desta quinta (8/7), até que se tenha outra avaliação.