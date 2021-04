Eixo capital

CB Correio Braziliense

ITBI poderá ser parcelado

O governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou, na noite de ontem, decreto que libera o pagamento em até 10 vezes do ITBI, imposto pago quando imóveis são vendidos ou transferidos. A medida era muito esperada pelo setor produtivo e por quem planejava fazer negociações do tipo, pois pode facilitar o processo de venda e aquecer o mercado.

Sob análise

O GDF criou um grupo de estudos para avaliar a concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A equipe, composta por integrantes de várias pastas, vai avaliar a situação para buscar equilíbrio financeiro da iniciativa.

Cobranças e críticas

Enquanto o GDF alega dificuldades com o Ministério da Saúde, a oposição tem pressa. Na Câmara Legislativa, distritais pedem transparência tanto para saber qual o ritmo da vacinação quanto para saber quem foi imunizado. A bancada do DF no Congresso Nacional decidiu, ontem, convocar o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, para dar informações sobre o programa de vacinação local na próxima segunda-feira.

Esforço conjunto

O setor de construção civil confirmou a doação de R$ 700 mil para a extensão do hospital em Samambaia, que ampliará o atendimento a pacientes da covid-19. A arrecadação foi feita pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI DF) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF). A formalização ocorre hoje em audiência com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

Batalha na Justiça

O fechamento do comércio no DF e das atividades não essenciais se transformou novamente em batalha na Justiça. Com decisões em sequência, fica difícil para a população entender o que vale e o que não vale. Enquanto isso, o governo segue firme na tentativa de manter as atividades liberadas. Até agora, Ibaneis tem conseguido vencer. Aguardemos os próximos capítulos.

Sinalização

O empresário Paulo Octávio instalou sinalização do Parque Olhos D’Água. A iniciativa, segundo ele, é uma contribuição para elevar o ânimo da cidade e faz parte das ações do grupo para homenagear o aniversário de Brasília, celebrado em 21 de abril. Dois novos prédios da construtora serão inaugurados nas asas Sul e Norte, além do lançamento de um empreendimento no Setor Noroeste.

Só Papos

“Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas à loucura pelas verdades ditas pelo deputado Éder Mauro.”

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal

“Nojentos! Um verdadeiro show de misoginia a fala do deputado Eder Mauro, impulsionada pelo 03. Se as mulheres na política incomodam vocês, recomendo que se retirem, nós viemos pra ficar!”

Sâmia Bomfim (PSol-SP), deputada federal