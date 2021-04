Vacinação de idosos com 66 anos é retomada nesta sexta em drive-thrus e UBSs

SS Samara Schwingel

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A partir das 8h desta sexta-feira (8/4), 50 pontos de vacinação contra a covid-19 estarão recebendo os idosos com 66 anos ou mais para a aplicação da primeira dose do imunizante. A retomada da imunização deste grupo foi possível após o recebimento de mais 67,9 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A intenção é finalizar a aplicação das vacinas neste grupo etário entre hoje e amanhã, com 14 mil doses destinadas a ele. Da nova remessa, 43 mil serão reservadas para a segunda dose (veja Divisão de doses).

No início do mês, cerca de 5,6 mil pessoas nesta idade foram vacinadas. Sendo assim, do público estimado em 18 mil moradores do DF, faltam cerca de 12,6 mil idosos com 66 anos a serem vacinados com a D1, primeira dose. Além das unidades básicas de saúde, hoje, 15 drive-thrus atenderão. Amanhã, apenas três drive-thrus aplicarão as vacinas, das 9h às 17h (veja Locais e horários).

O subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Comitê de Operacionalização da Vacinação no DF, Divino Valero, afirmou, durante coletiva, ontem, no Palácio do Buriti, que a vacinação seguirá aberta durante a próxima semana para quem tiver 66 anos ou mais. Ou seja, quem não conseguir ir nos dois primeiros dias, poderá procurar um ponto de vacinação na semana seguinte.

Além disso, o gestor ressaltou que a Secretaria de Saúde vai seguir aplicando a D2, segunda dose. “É importante lembrar que as pessoas que tomaram a primeira dose foram vacinadas. A imunização só ocorre após a segunda dose. Por isso, é importante que as pessoas não deixem de ir aos postos na data marcada no cartão de vacinação para receberem o reforço”, frisou. Além disso, Divino garantiu que há vacinas para todo o atual público-alvo e, por isso, não há necessidade de ficar em filas, aglomerar ou realizar uma corrida aos postos.

Saúde e segurança

Na terça-feira, será retomada a vacinação contra a covid-19 para profissionais de saúde da rede privada e servidores da segurança pública. Para eles, a Secretaria de Saúde vai destinar 5 mil e 2,2 mil doses, respectivamente.

Os profissionais de saúde terão de realizar agendamento prévio. O cadastro será aberto na segunda-feira no site vacina.saude.df.gov.br. No endereço eletrônico, as pessoas irão fornecer dados pessoais e selecionar a melhor hora e local para receberem o imunizante. A princípio, serão abertas 5 mil vagas: número de doses disponíveis até então.

Já os profissionais de segurança pública serão vacinados no mesmo esquema adotado nesta semana. Cada categoria terá um ponto de vacinação específico e os órgãos fornecerão uma lista dos profissionais a serem atendidos. A intenção do GDF é avançar na imunização desses grupos e ampliar a campanha para outras categorias e faixas etárias.

Locais e horários

Hoje

Unidades Básicas de Saúde: das 8h às 17h

Drive-thrus: das 9h às 17h

Amanhã

Apenas os drive-thrus do Parque da Cidade, Lago Norte e Águas Claras, das 9h às 17h

Divisão de doses

AstraZeneca: 40.500. CoronaVac: 27.400. Total: 67.900 doses

Idosos: 14.006

Segurança pública: 2.237

Saúde: 5.008

Segunda dose: 43.589

*Há perda técnica de 5% das doses