DF tem 148 vagas de empregos disponíveis nesta sexta-feira (9/4)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Brasil)

Quem está a procura de emprego pode encontrar boas oportunidades na Agência do Trabalhador nesta sexta-feira (9/4). Ao todo, estão disponíveis 148 vagas para diversas áreas. Dessas, seis são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência. São vagas para operadores de vendas (2), pedreiro (1) e técnico de suporte em tecnologia da informação (3). Os salários são de R$ 1.280, R$1,9 mil e R$ 1.270,07, mais benefícios.



A Agência do Trabalhador da 112 Sul é referência no atendimento a pessoas com deficiência. Essa e as outras 14 unidades do DF funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As vagas de emprego poderão ser acessadas também pelo aplicativo do Sine Fácil e estão disponíveis na relação divulgada no site da Secretaria de Trabalho.

Padarias de Brasília estão em busca de atendentes e de padeiros. São 15 vagas abertas. Para ocupar qualquer uma das oportunidades, é preciso ter experiência nas áreas. Os salários oferecidos são de R$ 1,1 mil e R$ 1.375,92, mais benefícios.

O comércio ainda está contratando açougueiros (13), ajudantes de carga e descarga de mercadorias (3), operador de caixa (1), repositores em supermercados (3) e subgerentes de loja (6). As remunerações ficam entre R$ 1.150 e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Facilidades

As agencias do trabalhador fazem atendimento presencial. No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

*Com informações da Agência Brasília