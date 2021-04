Três regiões do DF ficam sem energia nesta sexta-feira (9/4)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará a troca das linhas existentes por outras de maior capacidade em dois vãos de rede de baixa tensão, nesta sexta-feira (9/4), em Sobradinho. Para a execução do serviço, será preciso interromper o fornecimento de energia, das 9h às 14h, na DF-440, Mansões Cavalares, chácaras 14 a 25.

Também a partir das 9h, a Rua 8 de Vicente Pires ficará sem luz enquanto servidores da companhia fazem o remanejamento de cabos de baixa tensão. A operação vai afetar as chácaras 189 (lotes 1 a 33-A), 224 (lotes 2 a 34) e 225.

No Riacho Fundo, haverá substituição de poste no Núcleo Rural Sucupira. Com isso, faltará energia das 9h às 13h nas chácaras 15 a 17 e na 34.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

*Com informações da CEB