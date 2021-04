CB Correio Braziliense

(crédito: Acidente entre carro e ônibus deixa apenas uma faixa liberada na W3 Norte)

Quem precisa passar pela W3 Norte, na manhã desta sexta-feira (9/4), pode encontrar o trânsito bastante intenso, pois apenas uma faixa, sentido saída norte, está liberada. O bloqueio das demais passagens foi realizado devido uma colisão entre um carro e um ônibus.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura da 509 Norte, entre dois coletivos da Viação Urbano e um Fiat Gran Siena prata. No carro, havia dois ocupantes, que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, mas preferiram não ser transportados a unidade de saúde.

Apenas uma passageira de um dos ônibus, de 39 anos, ficou ferida. Ela apresentava trauma no rosto e uma fratura no nariz e foi encaminhada para o Hospital de Base, consciente e orientada.

Os bombeiros atenderam à ocorrência com quatro viatura e dezenove militares. Após o socorro, o local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).