Vídeo mostra momento em que homem é flagrado roubando carne no DF

As carnes estavam escondidas na mochila do homem - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi detido, nesta quinta-feira (8/4), enquanto tentava fugir com carnes furtadas de um atacadista em Águas Claras. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após o suspeito ser abordado com peças de carne no estacionamento do estabelecimento.

De acordo com informações da corporação, ele foi visto pelas câmeras do sistema de segurança colocando os produtos dentro de uma mochila. Logo em seguida, o homem abandonou o carrinho de compras e saiu do mercado. Veja o vídeo abaixo:

Durante a abordagem da equipe de policiais militares encontraram um alicate de bico. Segundo a PMDF, todos os produtos furtados pelo suspeito foram apreendidos e encaminhados para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde foi registrado a ocorrência.