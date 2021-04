CB Correio Braziliense

O desconto é dado a famílias de baixa renda - (crédito: Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

Famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) têm direito a descontos de até 65% na conta de energia. De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), atualmente, cerca de 12 mil usuários do Distrito Federal aproveitam o benefício.

A CEB estima que aproximadamente 50 mil famílias poderiam estar contempladas com o benefício, mas ainda não se cadastraram. O desconto será concedido para:

Clientes inscritos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Usuários que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Beneficiários do CadÚnico com renda de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou patologia em que o tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos ligados à energia.

O abatimento do benefício tarifário será aplicado conforme o consumo de energia elétrica, que deve ser inferior ou igual 220 kWh/mês. O desconto será de 100%. Quanto a imóveis que consomem energia superior a 200 kWh/mês, não haverá desconto. As pessoas que cumprirem os requisitos podem solicitar os descontos do benefício no site.

A Tarifa Social é um benefício criado pelo governo federal para as residências de famílias com baixa renda. A medida consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65% e, para indígenas e quilombolas, em até 100%.

Com informações da CEB