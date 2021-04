Eixo capital

CB Correio Braziliense

Vitória

Com a derrubada da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que impunha lockdown ao DF, o governador Ibaneis Rocha (MDB) segue invicto para reverter medidas judiciais que interfiram na abertura do comércio do DF. Desta vez, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ibaneis tem bom trânsito na Corte e houve também lobby forte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que queria garantir a realização da final da Supercopa, amanhã, entre Flamengo e Palmeiras.

UnB pede lockdown

Especialistas da Universidade de Brasília encaminharam ao governador Ibaneis Rocha uma carta em que pedem que o emedebista adote medidas mais severas no combate à pandemia. “Cientes dos dados e da análise apresentados pelos especialistas da Universidade de Brasília, incluindo os do Hospital Universitário (...), é nossa responsabilidade recomendar à Vossa Excelência, respeitosamente, a adoção de isolamento social rígido (lockdown), até que os indicadores baixem a níveis que permitam flexibilização”, diz o texto assinado pela reitora Márcia Abrahão Moura (foto) e pela superintendente do Hospital Universitário de Brasília (HUB), Elza Ferreira Noronha.

Olhar Brasília

Estão abertas até 21 de abril as inscrições para o prêmio Olhar Brasília de Fotografia, que celebra o aniversário da cidade por meio de imagens que retratam as belezas e caractéristicas da capital. A iniciativa, neste ano, adaptou-se aos cuidados com a pandemia e será feita toda de forma virtual. Ao todo, R$ 7 mil serão distribuídos aos vencedores. É possível participar até com fotos antigas, do arquivo de moradores. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site http://www.olharbrasilia.com/ 2021/03/19/premio-olhar-brasilia-2021/.

Comorbidades

A vacinação para o grupo com comorbidades segue causando dúvidas na população do Distrito Federal. Com o avanço da imunização, o grupo prioritário quer regras claras para garantir que terão o benefício. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) questionou a Secretaria de Saúde sobre o tema nesta semana. A pasta diz que trabalha em soluções. O tempo corre.

Comissão

Com a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina a instalação da CPI da Pandemia no Senado, o deputado distrital Leandro Grass (Rede) lembrou que houve uma tentativa nesse sentido no âmbito local e afirmou que ainda tenta tirar a ideia do papel. Com Ibaneis com base sólida na Câmara Legislativa, a chance, entretanto, de a iniciativa vingar é muito baixa.

Só Papos

“Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política”

Jair Bolsonaro, presidente da República

“Na minha decisão, limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição, na linha de pacífica jurisprudência do STF, e após consultar todos os Ministros. Cumpro a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar”

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal