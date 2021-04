Covid-19: rede privada tem apenas dois leitos de UTI adulto vagos

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/SES-DF)

A rede de saúde privada do Distrito Federal está com apenas dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para tratamento de pacientes adultos com covid-19. A taxa de ocupação para este grupo nos hospitais particulares está perto do total: 99,5%. Os dados foram atualizados às 7h10 deste sábado pelo portal InfoSaúde-DF.

Do total de 442 leitos de UTI para pacientes adultos e pediátricos, 42 unidades estão bloqueadas e 398 estão ocupados por pessoas internadas com a doença. Há apenas dois leitos de UTI pediátrica para covid-19 na rede privada.

Nos hospitais públicos, há 21 leitos de UTI vagos do tipo adulto, pediátrico e neonatal, o que representa uma taxa de ocupação em 95%. São duas unidades neonatais, duas pediátricas e 17 para pacientes adultos. Ao total, são 451 leitos de UTI para covid-19, sendo que 404 estão ocupados, dez aguardam liberação e 16 estão bloqueados.

A maioria dos pacientes, 83,1%, permanece por até 15 dias em um leito de UTI para se tratar da doença. Entre 16 e 30 dias ficam cerca de 13,6% dos acamados em hospitais públicos.