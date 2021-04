PMDF prende integrantes de quadrilha especializada em furto

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Por volta das 11h30 da última sexta-feira (9/4), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu denúncias de furtos em casas na região de Sobradinho e Planaltina. Segundo as informações recebidas pela PM, os suspeitos usavam um carro Renault Scenic para fugir e levar os objetos roubados.

Os militares intensificaram o patrulhamento na região e viram um carro com as características descritas por testemunhas. Ao abordar o veículo, os policiais flagraram três pessoas com diversos objetos de origem suspeita.

Ao serem questionados, os três confessaram os furtos. Segundo a PMDF, os suspeitos fazem parte da maior quadrilha especializada em furtos da região.

Uma das casas invadidas pertence a um policial militar e entre os objetos recuperados estavam uma jaqueta de motociclista da PMDF, um bornal de perna e um cinto tático. Também foram recuperados uma bicicleta Speed Specialized, um aparelho de som, uma caixa de som, duas televisões, um violão Giannini, sete casacos, um par de tênis, duas mochilas camelbak, uma mala com vários brinquedos e um boné.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).