Vídeo: vacinação de idosos de 66 anos tem pouca fila no Parque da Cidade

A vacinação da primeira dose contra a covid-19 para idosos com 66 anos ou mais foi retomada neste sábado (10/4) com animação no posto drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Com uma fila tranquila, artistas e voluntários do Serviço Social do Comércio (Sesc) comemoraram a aplicação de cada pessoa que passou pelas tendas.



A moradora da 404 Norte, Terezinha Gomes, 68 anos, foi ao local receber a aplicação do imunizante. "Estou com medo da agulha, porque eu vejo na TV e fico agoniada. Mas espero que acabe logo tudo isso. Meu irmão de 80 anos já se vacinou com a primeira dose também. Que a população se vacine rápido para todo mundo ficar saudável contra esse vírus", afirma.

Marly Braga de Oliveira, 69, chegou ao posto drive-thru às 10h30, e foi atendida em cinco minutos. Moradora da Asa Norte, ela conta que foi se vacinar para ir a missas e ao supermercado sem tanto medo. "Mesmo sendo vacinada, ainda vou seguir tomando as medidas, mesmo com a aplicação da dose. Vou poder fazer a compra do mês no mercado e ir à missa mais tranquila. A vacina é só para me ajudar a não ter sintomas fortes, mas não podemos relaxar", alerta a aposentada.

Ela relata, ainda, que voltou de viagem da Europa durante o pico da pandemia em março de 2020. "Eu estava na Irlanda no ano passado, quando voltei na época do pico, mas nos aeroportos eu não peguei o vírus. Mas estou ficando mais em casa neste ano", acrescenta.

Neste sábado, há vacinação em apenas em três postos drive-thrus do Distrito Federal. A expectativa da Secretaria de Saúde (SES) é de imunizar esse público com a primeira dose ainda hoje, com as mais de 14 mil doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

A ampliação da campanha para as pessoas com 66 anos só foi possível após o GDF receber 67,9 mil doses de imunizantes contra a covid-19.

A campanha continua no fim de semana. Porém, diferente do ocorrido nesta sexta-feira (9/4), apenas pontos por drive-thru estarão atendendo o público neste sábado. Os pontos em funcionamento serão: Estacionamento 13 do Parque da Cidade; shopping Iguatemi no Lago Norte; e Faculdade Unieuro, em Águas Claras. O horário de funcionamento é das 9h às 15h.

Com o intuito de auxiliar o Governo do Distrito Federal na imunização contra a covid-19, o Sesc-DF irá atuar em três pontos de vacinação por drive-thru neste fim de semana. No sábado (10/4) e no domingo (11/4) funcionarão drive-thrus no Taguaparque e na unidade do Sesc em Ceilândia. No domingo, também será montado um na Torre de TV. Todos vão operar das 9h às 17h.