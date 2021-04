»Destaques

CB Correio Braziliense

Barriga solidária

O Nós Tentantes, Projeto de Vida — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao que popularmente se refere à barriga solidária ou de aluguel. O tema será abordado de forma franca e aberta, no primeiro evento on-line de 2021 do Nós Tentantes em 24 de abril, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube:

bit.ly/youtubenostentantes.

Imigração no Brasil

O livro História da imigração no Brasil, organizado por Luís Reznik e publicado pela FGV Editora, apresenta uma coletânea de artigos que discutem os contextos históricos em sua integridade. Correlacionando-os com as políticas imigratórias do Estado brasileiro e com os movimentos demográficos e deslocamentos migratórios internacionais. Os artigos são assinados por Rui Aniceto Nascimento Fernandes, Julianna de Oliveira, Fábio Koifman, Guilherme Cavotti Marques e Paula Ribeiro. Ocorrerá um bate papo sobre o livro no canal do YouTube da FGV, na quarta-feira, às 18h.