CB Correio Braziliense

GAMA

DESCASO COM PARQUINHO

O publicitário Joveci Lira da Silva, 44 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral

para reclamar do descaso com o parquinho da Quadra 13/15 do Sul do Gama. “É necessário arrumar a maçaneta da entrada, por onde a criança pode abrir por fora e por dentro; trocar a areia, pois já aconteceu de animais entrarem no local; consertar o escorregador, os balanços, a tela e a gangorra; capinar melhor; e colocar um suporte para os calçados das crianças”, pede o morador da cidade.

» A Novacap informou que a licitação do mobiliário urbano, que inclui quadras, parquinhos e áreas de lazer públicos foi realizada e, em breve, as equipes começarão os trabalhos de recuperação da Quadra 13/15 do Sul do Gama.

GUARÁ

EXCESSO DE LIXO

O morador do Guará, Carlos Santos, 44 anos, procurou o Correio Braziliense para queixar-se sobre o excesso de lixo encontrado na QE 4 da região administrativa. “O Serviço de Limpeza Urbana vai nesse beco e recolhe o lixo. E existe uma limpeza feita manualmente pelos garis, mas os moradores estão jogando entulhos. Então, fica uma mistura de lixo doméstico com móveis. Inclusive, há um requerimento que pede o asfaltamento da região, com objetivo de dificultar o despejo de resíduos no local”, afirmou.

» O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que os moradores do Guará podem descartar gratuitamente restos de obras, móveis velhos, podas, galhadas, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado no Papa-Entulho que fica na QE 25, Área Especial do Cave, próximo à Feira Permanente. Descarte de resíduos em área pública é crime ambiental. Portanto, o morador pode enviar imagens do infrator e denunciar na Ouvidoria Geral, pelo site www.ouvidoria.df.gov.br. Dessa forma, o SLU poderá tomar as providências cabíveis. A Administração Regional do Guará informa que encaminhará equipe ao local para efetuar a limpeza da área.