Fé em movimento pela saúde

AI Ana Isabel Mansur

"Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês." Para levar atos de fé a quem não pode dirigir-se até o consolo, as palavras bíblicas do livro de Mateus serviram de inspiração para um grupo de fiéis que se reuniu para interceder por pacientes internados com covid-19. Ontem, cerca de 30 pessoas estiveram entre os hospitais Santa Lúcia e Santa Luzia, no Setor Hospitalar Local Sul, para orar e entoar cânticos de esperança aos enfermos da doença. A ação incluiu também procissão em torno das unidades de saúde e terços da Misericórdia. A programação do grupo contou com uma caminhada até o Hospital DF Star, na 914 sul, que também recebeu as intercessões dos fiéis.

Sem abrir mão da segurança em tempos pandêmicos, durante todo o período da ação, os fiéis mantiveram distância entre si e usaram máscaras. Frascos com álcool 70% em gel e líquido estavam disponíveis para os integrantes da oração. O padre Rafael Souza dos Santos, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, na 702 norte, liderou parte da procissão nos hospitais. A participação do religioso em iniciativas de orar por pacientes internados com covid-19 começou no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), de onde é o pároco responsável. "Fizemos orações lá durante a Semana Santa e muitos fiéis manifestaram desejo de receber a consolação pela fé em outros locais. Então algumas pessoas, junto com a comunidade Canção Nova, têm levado a eucaristia aos nossos irmãos e irmãs e seus familiares, que precisam de uma palavra amiga e da certeza de que Deus se faz presente", explicou o padre.

Nem todos os que se juntaram ao grupo têm parentes ou amigos próximos internados por covid-19. É o caso da professora aposentada Vera Cruz, 52 anos, que decidiu, mesmo assim, interceder junto aos colegas de fé, após escutar sobre as orações na rádio, quando resolveu se unir à ação religiosa. "A crise dessa pandemia está afetando todo mundo, não só quem está em hospitais particulares. Até sugeri, inclusive, de irmos a hospitais públicos também. Neste momento, temos que nos agarrar na fé. A medicina ajuda, mas a fé é primordial", professou a moradora da Asa Norte.

O locutor voluntário na Canção Nova, Aderbal Oliveira, 54 anos, relata que a rádio fez outras ações parecidas. "Fomos uma vez ao Hran, rodamos o local em orações com um trio elétrico e seguimos para o Congresso Nacional. É sempre muito bonito, as pessoas internadas acompanham pelas janelas, com terços na mão, e alguns funcionários descem para rezar com a gente. Neste momento de dificuldade, em que muitas pessoas se desesperam, oferecemos a alternativa da fé", comentou o morador da Asa Sul, que garante que as pessoas se sentem seguras para participar das orações porque as medidas de segurança contra a covid-19 são respeitadas.