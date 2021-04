Motorista perde controle de carro e capota no Setor Militar Urbano

CB Correio Braziliense

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um carro capotou na noite de sábado (10/4), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, sentido Saída Sul, na altura do Setor Militar Urbano. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 19h19 e socorreu o motorista.

O condutor do Fiat Siena prata, um homem de 50 anos, perdeu o controle do táxi, capotou e parou no meio do canteiro central. O motorista não se feriu gravemente, apresentando apenas escoriações leves, e foi atendido no local pela equipe dos bombeiros, sempre precisar de transporte ao hospital.

Uma das faixas de rolamento foi interditada durante o atendimento e dez militares participaram do socorro, com duas viaturas da corporação.