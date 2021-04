Operação Flor de Lótus: PCDF apreende armas, munição e drogas no Gama

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) deflagrou, na manhã deste domingo (11/4), a operação Flor de Lótus, que resultou na apreensão de armas de fogo, drogas e munição. A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois homens foram presos em flagrante na região. A ação contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Os mandados foram cumpridos em duas casas e em uma tabacaria no Gama, que, segundo as investigações, era usada como fachada para vender entorpecentes. Durante a operação, a equipe apreendeu duas armas de fogo, 87 munições de diversos calibres, grande quantidade de drogas, como maconha, skunk e haxixe, balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, R$ 4.074 em espécie, uma faca com resquícios de maconha na lâmina, um celular e um caderno usado para anotações do tráfico.

O dono da tabacaria foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e o outro investigado, por posse irregular de arma de fogo. O nome da operação “Flor de Lótus" refere-se ao nome da tabacaria que o investigado mantinha para tentar conferir aparência lícita às condutas criminosas. Segundo a PCDF, as investigações seguem no sentido de apurar suposto crime de lavagem de dinheiro no estabelecimento comercial.