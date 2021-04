Sorteio Nota Legal: débitos podem ser quitados até sexta para participar

CB Correio Braziliense

(crédito: Walder Galvao/CB/D.A Press)

Os contribuintes que estiverem em dívida com o Governo do Distrito Federal (GDF) têm até a próxima sexta-feira (16/4) para regularizar a situação e poder participar do primeiro sorteio do Nota Legal deste ano. De acordo com a Secretaria de Economia, são 314.166 contribuintes cadastrados no programa que não poderiam concorrer aos prêmios, que serão sorteados em 25 de maio.

Para garantir a participação no sorteio, o contribuinte deve efetuar o pagamento ou parcelamento do débito em duas vezes. Para isso, pode utilizar o aplicativo Economia-DF — indicar a opção dentro do app — ou utilizar o Portal de Serviços da Receita.

Prêmios



Ao todo, serão 12,6 mil bilhetes premiados com valores que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. Pelas regras do sorteio, estão aptos a disputar os prêmios os contribuintes inscritos no Nota Legal que não possuem débitos com o GDF.

O limite é de 200 notas fiscais por mês, por participante, e serão considerados os documentos emitidos entre 1º de maio e 31 de outubro de 2020.

As notas são transformadas em bilhetes eletrônicos, validados pela Secretaria de Economia. A relação dos bilhetes por consumidor poderá ser consultada na área restrita do site Nota Legal, após a publicação do arquivo no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os prêmios do primeiro sorteio do Nota Legal de 2021 serão divididos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil;

– 2 prêmios de R$ 200 mil;

– 3 prêmios de R$ 100 mil;

– 4 prêmios de R$ 50 mil;

– 10 prêmios de R$ 10 mil;

– 30 prêmios de R$ 5 mil;

– 50 prêmios de R$ 1 mil;

– 500 prêmios de R$ 200;

– 12 mil prêmios de R$ 100.

Edição anterior

No sorteio realizado em 27 de outubro de 2020, o prêmio mais desejado, de R$ 500 mil, saiu para uma compra de R$ 213,80 feita em pet shop da Asa Norte por um morador do Lago Norte. Os dois prêmios de R$ 200 mil foram sorteados para consumidores do Riacho Fundo e de Taguatinga.