»Destaques

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis (GO), a cidade oferece voos de balão ao nascer do sol. O serviço conta com diferentes pacotes, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980, por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados por drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Barriga solidária

O Nós Tentantes, Projeto de Vida — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao que popularmente se refere à barriga solidária ou de aluguel. O tema será abordado de forma franca e aberta, no primeiro evento on-line de 2021 do Nós Tentantes em 24 de abril, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube: http://bit.ly/youtubenostentantes.