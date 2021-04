CB Correio Braziliense

Brilho no fim de semana

Apesar da queda de temperatura que surpreendeu os brasilienses nos últimos dias, o sábado e o domingo foram de tempo ameno no Distrito Federal. O registro do Memorial JK neste fim de semana capta o museu diante de um convidativo cenário que predominou na capital do país, com direito a grama banhada pelos raios de sol sob um céu de brigadeiro.