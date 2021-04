CB Correio Braziliense

ASA NORTE

DESCASO COM A QUADRA 402

O prefeito da SQN 402, David Silva da Mata, 62 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar de um problema que a quadra sofre, todos os anos, no período de chuvas. “As trombas d’água causam prejuízos aos moradores da quadra. A posição da quadra é complicada, pois está no caminho das águas que se acumulam no complexo esportivo do estádio Mané Garrincha, das que descem da Rodoviária do Plano Piloto e das quadras que terminam em 2, 3, 4, 5 e 6 da Asa Norte. Por erro de execução ou por descaso, as obras que amenizariam o ocorrido não passam de falácias ou promessas não cumpridas. Obras paliativas já foram feitas, porém sem nenhum êxito para acabar com o problema”, ressaltou.

» A Administração Regional do Plano Piloto esclareceu que esteve em reunião virtual com o prefeito da quadra em 30 de março, quando informou que faz a limpeza das bocas de lobo da quadra e tem buscado estratégias para ampliar a permeabilidade dos jardins e conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo.“Quanto às obras de ampliação da rede de drenagem na área, a solicitação feita pela prefeitura da quadra foi encaminhada à Novacap, empresa responsável pela rede de águas pluviais do DF, para adoção das medidas pertinentes”, afirmou o órgão.