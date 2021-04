Pela 19ª vez, polícia prende ladrão com sistemáticos furtos na Asa Sul

CB Correio Braziliense

O homem preso, numa das 19 ações criminosas listadas pela Polícia Militar - (crédito: Imprensa PM/ Divulgação)

Um homem envolvido em quase 20 furtos em comércios da Asa Sul foi localizado, na noite de hoje (11/4) por integrantes da Policia Militar. Com divulgação ampla de imagens dos crimes que ele havia cometido, ao menos dois furtos em estabelecimento comercial na área da Asa Sul vieram à memória dos policiais. Na busca pessoal, foi encontrada uma faca.

Uma ocorrência na 1ª DP, em 21/3, revela o furto de quatro relógios de marca, um tablet e um celular. Ainda no recente histórico de furtos, no dia 4/4, a investida foi contra uma loja de eletrodomésticos. Nela, três aspiradores e dois celulares foram furtados. Preso com uma faca na cintura, o homem seguiu novamente para a 1ª DP. Um dado no volume de ocorrências chama a atenção: uma mesma equipe da polícia, no passado, identificou o criminoso em quatro ocasiões distintas.