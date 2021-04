Capotagem de veículo na DF-480 deixa quatro feridos no Gama

CB Correio Braziliense

O veículo que sofreu capotagem contava com quatro ocupantes - (crédito: Comunicação da Polícia Militar/ Reprodução)

Pouco antes das 18h de hoje (11/4), integrantes do Corpo de Bombeiros Militar atenderam ocorrência envolvendo um Audi A3 de cor prata que sofreu capotagem na DF-480. Com o desgoverno, o veículo foi parar no canteiro central.

Quatro pessoas ocupavam o automóvel que se encontrava próximo ao BRT do Gama. Paulo Junior, 27 anos, o condutor do veículo perdeu o controle da direção. Com o socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros, não houve realização do teste de bafômetro. Paulo, encaminhado ao Hospital Regional do Gama, sofreu corte no nariz provocado pelo acionamento do air bag. No atendimento, ele se queixava de intensa dor no ombro esquerdo.



Um dos passageiros, de 20 anos, foi transportado pelo Samu; enquanto outro, de 21, sofreu escoriações diversas seguiu para o HRG. Um terceiro passageiro, de 29 anos, ferido com corte na perna direita, foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria. O Batalhão de Policiamento Rodoviário assumiu a ocorrência, e a Polícia Militar preservou o local para a realização de perícia.